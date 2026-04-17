Szenzációs áttörés: kigyógyult a HIV-ből egy férfi a műtét után

A HIV-gyógyulás hátterében egy olyan kezelés állhat, amely során a beteg immunrendszere teljesen lecserélődött. Az őssejt-transzplantáció így nemcsak a vérrák, hanem a HIV-fertőzés elleni védelem szempontjából is kulcsszerepet játszhatott.

Egy norvég férfi a világ egyik legkülönlegesebb orvosi esetévé vált, miután egy úttörő transzplantáció után már nem mutatható ki a szervezetében a HIV-vírus

Gyógyítható HIV-vírus?

Egy norvég férfi a világ egyik legkülönlegesebb orvosi esetévé vált, miután egy úttörő transzplantáció után már nem mutatható ki a szervezetében a HIV. A 63 éves páciensnél közel húsz évvel korábban diagnosztizálták a vírust, és hosszú éveken át antiretrovirális kezelést kapott. Később azonban egy ritka vérrákot, mielodiszpláziás szindrómát is megállapítottak nála, ami végül egy egészen rendkívüli megoldáshoz vezetett.

Az orvosok olyan őssejtdonort kerestek számára, aki hordozza a CCR5 nevű gén különleges mutációját. Ez a mutáció megakadályozhatja, hogy a HIV bejusson bizonyos sejtekbe, ezért a szakemberek abban bíztak, hogy a transzplantáció nemcsak a rák kezelésében segíthet, hanem a vírus eltüntetésében is. Végül a férfi bátyját választották donornak, és csak a beavatkozás napján derült ki, hogy ő is hordozza ezt a ritka genetikai eltérést.

A transzplantációt 2020-ban végezték el, és két évvel később a beteg már elhagyhatta HIV-ellenes gyógyszereit. Az orvosok szerint az immunrendszere teljesen lecserélődött a testvérétől kapott sejtekre, és jelenleg sem a HIV, sem a rák nyomát nem találják a szervezetében. A kezelőorvosok úgy fogalmaztak, hogy gyakorlati szempontból biztosak abban: a férfi meggyógyult.

A norvég páciens azért is különleges, mert az orvosok szerint ő lehet az első ember, aki családtagtól kapott ilyen típusú, HIV-ellenálló őssejteket, és ezzel kigyógyult a fertőzésből – írja a Daily Mail.

Hamarosan pokollá változik a paradicsom – tombol a HIV-fertőzés

Soha nem látott méretű járvány bontakozik ki a Csendes-óceán közepén. A Fidzsi-szigeteken a HIV-fertőzés terjedése drámai méreteket öltött, és az ország egészségügye már nem képes lépést tartani a növekvő esetszámokkal.

Már a második beteg gyógyult ki a HIV-fertőzésből a világon

A világon már a második beteg, egy londoni férfi gyógyult meg a HIV-fertőzésből. Adam Castillejo felhagyott a betegsége ellen szedett antiretrovirális gyógyszerrel, ennek ellenére már több mint 30 hónapja vírusmentes.