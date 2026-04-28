Drámai jelenet Kaliforniában: ballon csapódott egy épületnek és vezetékre zuhant

A hőlégballon baleset április 27-én történt Elk Grove városában, Kaliforniában, amikor egy ballon váratlanul felszállt az erős, kiszámíthatatlan széllökések miatt. A hatóságok szerint az úgynevezett „nem tervezett felszállás” a biztonsági protokoll részeként történt, miután a pilóta elvesztette az irányítást – írja a People.

A hőlégballon baleset drámai pillanata: az elszabadult ballon kaszinónak és villanyvezetéknek ütközött az erős szél miatt Fotó: YouTube

Hőlégballon baleset: percekig sodródott irányíthatatlanul a kaszinó felett

A ballon először egy fának ütközött, majd nagy erővel nekiütközött a Sky River Casino oldalának, miközben egy villanyvezetéket is érintett. A szemtanúk szerint az egész jelenet kísértetiesen lassan, de annál félelmetesebben zajlott.

A ballon a becsapódás után sem zuhant le azonnal. A beszámolók szerint mintegy 20 percig sodródott a levegőben, időnként emelkedve, majd újra süllyedve. Ezalatt a kaszinó fölött is áthaladt, miközben a környéken tartózkodók döbbenten figyelték az eseményeket.

Egy helyi lakos így írta le a történteket: olyan volt, mintha egy elszabadult lufi lebegne az égen – csak éppen óriási méretben és teljesen kontroll nélkül.

A történet szerencsére nem végződött tragédiával. A ballon pilótája – aki egyedül tartózkodott a fedélzeten – nem sérült meg, és végül biztonságosan landolt egy közeli mezőn.

A hatóságok, köztük az FAA és az NTSB is vizsgálatot indítottak az ügyben. A kaszinó közleménye szerint a pilóta a biztonsági előírásoknak megfelelően döntött a szabad repülés mellett, miután a szélviszonyok hirtelen veszélyessé váltak.

Lángoló halálcsapda 300 méter magasan: egy magyar is meghalt a hőlégballon-balesetben

Egy békésnek induló napfelkelte-túra percek alatt rémálommá változott az egyiptomi Luxor közelében. A luxori hőlégballon-baleset a történelem legsúlyosabb ballontragédiájaként vonult be a hírekbe, miután 19 ember vesztette életét a lángoló kosárban és a több száz méteres zuhanás során.

Egy családi ház kertjében landolt egy hőlégballon – videó

A lakók tévénézés közben vették észre, hogy egy hatalmas ballon érkezett a hátsó kertjükbe. A hőlégballon kényszerleszállást hajtott végre, miután a széljárás és az üzemanyaghelyzet is kritikusra fordult.