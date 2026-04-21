Egy családi ház kertjében landolt egy hőlégballon – videó

Kényszerleszállásra kényszerült egy 13 embert szállító hőlégballon Kaliforniában, amely egy temeculai családi ház mindössze 3 méter széles kertjében ért földet. A váratlan landolás teljesen meglepte a ház lakóit, akik csak egy szomszéd figyelmeztetéséből értesültek arról, mi történt a kertjükben – írja az AP News.
Családi ház kertjében szállt le a hőlégballon
A ház tulajdonosa elmondta, éppen tévét nézett, felesége jógázott, amikor egy szomszéd szólt, hogy „leszálltak”. Az ajtó előtt szembesült vele, hogy egy hőlégballon érkezett a kertjükbe. A család szerint a látvány meseszerű volt: a ballon nem csapódott a házba vagy fákba, csupán a kerítést súrolta, miközben egy alig 3 méter széles füves részen ért földet. A fedélzeten 13 ember tartózkodott.
Az utasok elmondása szerint a pilóta jelezte, hogy a kényszerleszállásra az alacsony üzemanyag-készlet és a hirtelen megváltozó szélviszonyok miatt van szükség.
A leszállás után a pilóta minden utast sértetlenül kiszállított, majd ismét felszállt a ballonnal, és egy közeli utcában tette le, ahol később szétszerelték. A légballonos élményt szervező Magical Adventure képviselője szerint a pilóta helyesen járt el, és jó döntést hozott a kényszerhelyzetben. Hozzátették: a járatok többsége a környék borvidékei felett zajlik, ahol jellemzően nagyobb kertek állnak rendelkezésre a landoláshoz.
Elektromos vezetéknek csapódott és lezuhant egy turistákat szállító hőlégballon
Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, súlyos baleset történt, amikor egy brit turistapár hőlégballonos kirándulása tragédiába torkollott. A hőlégballon irányíthatatlanná vált, nekiütközött egy elektromos vezetékeknek, majd lezuhant.
Kempingszékekből figyelték a lélegzetelállító mentőakciót
Hajmeresztő jelenetek játszódtak le Texas államban, amikor egy hőlégballon nekiütközött egy mobilátjátszó toronynak, utasai pedig csaknem 300 méteres magasságban rekedtek. Tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik drámai mentést hajtottak végre.