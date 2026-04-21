Egy családi ház kertjében landolt egy hőlégballon – videó

Kényszerleszállásra kényszerült egy 13 embert szállító hőlégballon Kaliforniában, amely egy temeculai családi ház mindössze 3 méter széles kertjében ért földet. A váratlan landolás teljesen meglepte a ház lakóit, akik csak egy szomszéd figyelmeztetéséből értesültek arról, mi történt a kertjükben – írja az AP News.

Családi ház kertjében hajtott végre kényszerleszállást egy hőlégballon (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Családi ház kertjében szállt le a hőlégballon

A ház tulajdonosa elmondta, éppen tévét nézett, felesége jógázott, amikor egy szomszéd szólt, hogy „leszálltak”. Az ajtó előtt szembesült vele, hogy egy hőlégballon érkezett a kertjükbe. A család szerint a látvány meseszerű volt: a ballon nem csapódott a házba vagy fákba, csupán a kerítést súrolta, miközben egy alig 3 méter széles füves részen ért földet. A fedélzeten 13 ember tartózkodott.

Az utasok elmondása szerint a pilóta jelezte, hogy a kényszerleszállásra az alacsony üzemanyag-készlet és a hirtelen megváltozó szélviszonyok miatt van szükség.

A leszállás után a pilóta minden utast sértetlenül kiszállított, majd ismét felszállt a ballonnal, és egy közeli utcában tette le, ahol később szétszerelték. A légballonos élményt szervező Magical Adventure képviselője szerint a pilóta helyesen járt el, és jó döntést hozott a kényszerhelyzetben. Hozzátették: a járatok többsége a környék borvidékei felett zajlik, ahol jellemzően nagyobb kertek állnak rendelkezésre a landoláshoz.