Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új frontot nyitott Brüsszel – több országot is célba vettek

Olvasta?

Titkos NASA e-mailek szivárogtak ki – teljesen más az igazság az UFO-ról?

holttest

Kiásta a nővére holttestét és bevitte a bankba egy férfi, hogy pénzhez jusson

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy indiai faluban különösen nyomasztó eset történt, amely egyszerre szól kétségbeesésről és a bürokrácia útvesztőiről. Egy férfi még a nővére holttestét is felhasználta, hogy végre bizonyítsa az igazát a hatóságok előtt.
Hiába próbált heteken át pénzhez jutni az elhunyt testvére számlájáról, mindenhol falakba ütközött. Végül odáig jutott, hogy kiásta a holttestet, és elvitte a bankhoz, mert úgy érezte, másként senki nem hisz neki – írja a Daily Star.

Halott nővére holttestével jelent meg a bankban a férfi
Fotó: Unsplash

Elutasították, ezért kiásta a nővére holttestét

Jeetu Munda, egy írástudatlan falusi férfi, nem értette a hivatalos ügyintézés szabályait. 

Nővére halála után mintegy 19 300 rúpiát (64 ezer forintot) próbált felvenni, de a bank ezt megtagadta. 

A pénzintézet halotti anyakönyvi kivonatot kért, amit a férfi nem tudott beszerezni. A bürokrácia útvesztője teljesen összezavarta, és nem kapott megfelelő segítséget.

Dühében kiásta testvére maradványait, majd három kilométeren át, a vállán vitte a holttestet egészen a bankig.

Az ott tartózkodó ügyfelek és alkalmazottak sokkot kaptak a látványtól. A rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és megpróbálta kezelni a helyzetet.
A hatóságok szerint a férfi egyszerűen nem értette a jogi öröklési folyamatokat, miközben a bank sem segítette őt kellőképpen. A rendőrök a banknál megígérték a férfinek, hogy segítenek neki a pénzt felvenni nővére számlájáról. A nő maradványait rendőri felügyelet mellett temették újra a temetőben.

 

Tinédszerek ástak ki egy holttestet egy temetőben 

Egy beteg videót osztott meg az interneten egy tinédzser banda nemrég. A videón jól látható, ahogy a fiatalok feltörnek egy sírt, majd abból kiveszik a benne lévő holttestet és gúnyolódnak rajta.

 

Tizenkét napig élt együtt áldozata oszladozó holttestével a gyilkos

Egy angliai férfi megölte mozgáskorlátozott ismerősét, majd közel két héten át együtt élt a lakásban az egyre bomló holttesttel, amelyet végül takaróba csavarva találtak meg. A hatóságok a szomszédok jelzése után bukkantak rá a holttestre.

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!