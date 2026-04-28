Kiásta a nővére holttestét és bevitte a bankba egy férfi, hogy pénzhez jusson

Hiába próbált heteken át pénzhez jutni az elhunyt testvére számlájáról, mindenhol falakba ütközött. Végül odáig jutott, hogy kiásta a holttestet, és elvitte a bankhoz, mert úgy érezte, másként senki nem hisz neki – írja a Daily Star.

Halott nővére holttestével jelent meg a bankban a férfi

Elutasították, ezért kiásta a nővére holttestét

Jeetu Munda, egy írástudatlan falusi férfi, nem értette a hivatalos ügyintézés szabályait.

Nővére halála után mintegy 19 300 rúpiát (64 ezer forintot) próbált felvenni, de a bank ezt megtagadta.

A pénzintézet halotti anyakönyvi kivonatot kért, amit a férfi nem tudott beszerezni. A bürokrácia útvesztője teljesen összezavarta, és nem kapott megfelelő segítséget.

Dühében kiásta testvére maradványait, majd három kilométeren át, a vállán vitte a holttestet egészen a bankig.

Az ott tartózkodó ügyfelek és alkalmazottak sokkot kaptak a látványtól. A rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és megpróbálta kezelni a helyzetet.

A hatóságok szerint a férfi egyszerűen nem értette a jogi öröklési folyamatokat, miközben a bank sem segítette őt kellőképpen. A rendőrök a banknál megígérték a férfinek, hogy segítenek neki a pénzt felvenni nővére számlájáról. A nő maradványait rendőri felügyelet mellett temették újra a temetőben.

