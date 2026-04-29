Hátborzongató gyilkosság: egy férfi állatkertben égette el felesége holttestét

Egy állatkert dolgozója azt állította a hatóságoknak, hogy felesége holttestét az intézmény területén található égetőberendezésben semmisítette meg, ami miatt széles körű nyomozás indult. Az ügy következtében a létesítmény megnyitását elhalasztották, és a hatóságok átvizsgálták a teljes területet - tájékoztat a BBC.

Az Asahiyama Állatkert elhagyatott bejárata 2026. április 29-én, miután egy holttesttel kapcsolatos hatósági vizsgálat miatt elhalasztották a nyári szezon nyitását

Holttest miatt zárták be az állatkertet

Az észak-japán Asahikawa városában található Asahiyama Állatkert eredetileg a tavaszi karbantartási időszak után, a Golden Week ünnepi időszakra időzítve nyitott volna meg. A városi önkormányzat azonban bejelentette, hogy a létesítmény a vizsgálatok idejére zárva marad, és a nyitás időpontját elhalasztják.

A beszámolók szerint az érintett égetőberendezést korábban elhullott állatok tetemeinek megsemmisítésére használták. A hatóságok azt követően kezdtek nyomozni, hogy egy ismerős eltűnés miatt tett bejelentést az érintett nő kapcsán.

Az 1967-ben megnyitott állatkert Japán egyik legismertebb intézménye, amely évente több mint egymillió látogatót fogad. Különleges kialakítású kifutói – például az üvegkupolák és a fej felett futó folyosók – lehetővé teszik, hogy a látogatók közelről figyeljék meg az állatokat.

A város vezetése közölte, hogy a kialakult helyzet példátlan kihívást jelent. A hatóságok nem zárták ki annak lehetőségét sem, hogy az állatkert a vizsgálat előrehaladásától függően további időszakokra is zárva maradhat.