Meztelen nő holttestére bukkantak a túrázók

A 37 éves Joanna Ruth Shields holttestét a Los Padres Nemzeti Erdő területén találták meg, a holttest több sérülést is mutatott, köztük fejsérülést és vágásokat a nyakán – írja a Fox News.

A holttestre erdős területen bukkantak rá

Gyanús férfit láttak a holttest közelében

A helyszínen tartózkodó tanúk szerint a test sápadt volt, és furcsa nyomokat láttak a nyak körül. Egyikük arról számolt be, hogy amikor a tűzoltók megemelték a nőn lévő ruhadarabot, egy nagy sebet fedeztek fel a fején.

A túrázók állítása szerint a közelben találkoztak egy férfival is, aki a nő barátjának mondta magát. A beszámolók szerint idegesnek és zaklatottnak tűnt, és azt mondta, hogy csak néhány percre vált el a nőtől, majd később találta meg meztelenül, arccal lefelé a vízben.

A Monterey megyei seriffhivatal közlése szerint az ügyet gyanús halálesetként kezelik, mivel egyelőre nem ismert a halál pontos oka. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy jelenleg senki nincs őrizetben, és minden érintett együttműködik a hatóságokkal.

A nyomozók arra is felhívták a figyelmet, hogy a tanúk beszámolói eltúlzottak lehetnek, ezért nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonni.

A boncolást elvégezték, azonban a halál okát csak a toxikológiai vizsgálatok lezárulta után tudják megállapítani.

A nő a helyi közösségben ismert és kedvelt személy volt, különösen a gördeszkás közegben, ahol sokan segítőkész és barátságos emberként emlékeznek rá.

