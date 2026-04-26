Holttestet találtak a focistadion mosdójában – több kérdés is felvetődik

Sokkoló esetre derült fény Németországban: egy 65 éves férfi holttestére bukkantak a VELTINS-Arena egyik mosdójában. A holttestet egy takarító találta meg rutinszerű ellenőrzés közben.
A FC Schalke 04 stadionjában napokkal korábban még mérkőzést rendeztek, ám azóta nem tartózkodtak nagyobb tömegben emberek az arénában. A férfi – akinek a holttestét megtalálták – feltehetően egy korábbi eseményen vett részt, mielőtt rosszul lett és összeesett – írja a Daily Star.

A holttestre a VELTINS-Arena egyik mosdójában találtak rá – Fotó: Unsplash
A hatóságok jelenlegi álláspontja szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja, a háttérben inkább egészségügyi probléma állhat. A rendőrség vizsgálja, pontosan mikor és milyen körülmények között történt a tragédia.

A klub közleményben reagált az esetre, részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és jelezte, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal.

A történtek ugyanakkor több kérdést is felvetnek, különösen azt, hogyan fordulhatott elő, hogy a férfi napokig észrevétlen maradt a stadion egyik mosdójában.

