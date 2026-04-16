Szüksége volt elhunyt anyja nyugdíjára, döbbenetes dologra szánta el magát a férfi

Bűnösnek vallotta magát a bíróság előtt az a férfi, aki elhunyt édesanyja holttestét évekig egy fagyasztóládában rejtegette a dél-walesi Porthcawlban. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A nyugdíjas Sylvia Phillips három évvel ezelőtt, 2023-ban hunyt el, de fia, a most 60 éves Christopher Phillips nem temettette el rendesen az édesanyját, és nem is jelentette be a halálát.

A férfi az asszony holttestét egy nagy fagyasztóládába rejtette, anyja nyugdíját pedig minden hónapban felvette, hogy finanszírozni tudja életvitelét.

Egy idő után az elhunyt nő háziorvosa aggódni kezdett, hogy Sylvia nem jár hozzá, a fia pedig telefonon rázta le, ezért értesítette a hatóságokat. A rendőrök a házkutatás során a fagyasztóban találták meg a nyugdíjas holttestét.

Phillipset a helyszínen őrizetbe vették.

A nyomozás folyamatban van, egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta az idős asszony halálát.

A bíróság csalással vádolta meg Phillipset, aki a tárgyalás során bűnösnek vallotta magát. Az ügyben ítélethozatal júniusban várható.

Son admits preventing lawful burial of his mum found in chest freezer https://t.co/LqBfsDWv92 — BBC Wales News (@BBCWalesNews) April 16, 2026

