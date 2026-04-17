Fontos bejelentést tett Irán a Hormuzi-szorosról – erre senki se számított

A Hormuzi-szoros ügyében Irán azt közölte, hogy a tűzszüneti megállapodás fennmaradó idejére biztosítja az átkelést a kereskedelmi hajók számára. Egy iráni tisztségviselő szerint az áthaladás még az amerikai lobogó alatt közlekedő hajók előtt is nyitva áll, de előzetes egyeztetés szükséges.

Az iráni külügyminiszter teljesen „nyitottnak" nyilvánította pénteken a Hormuzi-szorost az Iránnal megkötött tűzszüneti megállapodás április 22-éig tartó hatályának fennmaradó idejére, de ez a hadihajókra nem vonatkozik.

„Az összes kereskedelmi hajó áthaladása a Hormuzi-szoroson teljesen akadálytalan a tűzszünet fennmaradó időszakára" – írta az X platformon Abbász Aragcsi.

Egy magas rangú iráni tisztségviselő úgy nyilatkozott, hogy az összes kereskedelmi hajó, köztük az amerikai lobogó alatt közlekedők is áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson, azonban az átkelést előzetesen egyeztetni kell az iráni Forradalmi Gárda elithadsereggel. A tisztségviselő szerint az áthaladás kizárólag az Irán által biztonságosnak minősített hajózási sávokban engedélyezett. Egy meg nem nevezett magas beosztású iráni tisztségviselő azt mondta a Reuters hírügynökségnek, hogy a szoros újramegnyitásáról szóló megállapodás részeként egyezség jött létre a befagyasztott iráni vagyoneszközök felszabadításáról is.

Donald Trump amerikai elnök először üdvözölte a döntést, majd nem sokkal utána közölte, hogy az Iránnal szembeni amerikai haditengerészeti blokád addig tart, amíg Teherán átfogó megállapodást nem köt Washingtonnal, beleértve az iráni nukleáris program kérdését is, és ez a megállapodás „százszázalékosan nem teljesül".

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros „teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra”.

Irán valamennyi kereskedelmi hajó számára megnyitotta a Hormuzi-szorost, reakcióként a libanoni tűzszünetre, mely alapján Izrael felfüggeszti a csapásokat az ország ellen. A hírre brutális csökkenéssel reagáltak az olajárak, a forint négyéves csúcsra erősödött az euróval szemben. Az óvatosság ugyanakkor ajánlott.