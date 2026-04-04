egyesült arab emírségek

Irán most Oroszországnak könyörög: drámai változás jöhet a háborúban

2026. április 04. 07:44
Újabb fordulatot vett a Hormuzi-szoros körüli válság, miután Irán közvetlenül Oroszország segítségét kérte egy kulcsfontosságú döntés megakadályozására.
Egyre élesebb a hormuzi konfliktus, miután Irán arra kérte Oroszországot, hogy akadályozza meg egy, a szoros helyzetét érintő ENSZ-határozat elfogadását. A kérdés nemcsak regionális, hanem globális jelentőséggel is bír, mivel a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonaláról van szó.

A Hormuzi-szoros körül egyre nő a nemzetközi feszültség (Képünk illusztráció) Fotó: GAILAN HAJI / Middle East Images

Egy iráni diplomáciai forrás szerint Teherán azért fordult Moszkvához, mert a tervezett határozat „csak tovább bonyolítaná a helyzetet”. Az álláspontot Abbász Aragcsi külügyminiszter is megerősítette, aki szerint a dokumentum nem megoldaná, hanem súlyosbítaná a válságot.

Mi áll a vita hátterében?

A Hormuzi-szoros ügyében Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek olyan ENSZ-határozaton dolgozik, amely lehetővé tenné a hajózás helyreállítását – akár katonai eszközökkel is.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a tervezet tartalmaz egy kulcsfontosságú pontot, amely felhatalmazná az államokat „minden szükséges védelmi intézkedés” megtételére a szorosban. Ez azonban Moszkva értelmezése szerint könnyen felhasználható lenne Irán elleni katonai akciók igazolására.

Nemzetközi megosztottság alakult ki

A hormuzi konfliktus már az ENSZ Biztonsági Tanácsában is komoly törésvonalakat hozott felszínre. Információk szerint Oroszország, Kína és Franciaország egyaránt ellenzi azt a megfogalmazást, amely erő alkalmazását tenné lehetővé.

A vita nemcsak a vétójoggal rendelkező nagyhatalmak között zajlik, hanem a nem állandó tagok között is, így a határozat szövegét már többször módosították.

A tét óriási: a Hormuzi-szoros kulcsszerepet játszik a globális energiaszállításban, így bármilyen döntés közvetlen hatással lehet a világgazdaságra is.

 

