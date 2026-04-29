Váratlan fordulat! Egy luxushajó haladt át a blokád alatt álló Hormuzi-szoroson

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legfontosabb szövetségeséhez köthető szuperjacht áthajózott a Hormuzi-szoroson, annak ellenére, hogy a kritikus jelentőségű hajózási útvonalat jelenleg blokád alatt tartják – írja a BBC.

A Nord luxushajó az szankcionált orosz milliárdos, Alekszandr Mordasov nevéhez köthető. A hétvégén Dubajból Omán fővárosába, Maszkatba hajózott. Mordasov, aki szoros kapcsolatban áll Putyinnal, nem szerepel az orosz lobogó alatt közlekedő hajó hivatalos tulajdonosaként. A Nord nyilvántartásai azonban azt mutatják, hogy 2022-ben felesége tulajdonában lévő cég nevére regisztrálták.

Irán magas szintű tárgyalásokat folytatott Oroszországgal a héten, miközben folytatódik a szoros újbóli megnyitása körüli patthelyzet az Egyesült Államokkal. A globális nyersolaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) ellátás körülbelül egyötöde halad át általában ezen a vízi úton.

A Marine Traffic platform adatai szerint a becslések szerint több mint 500 millió dollár (370 millió font) értékű Nord péntek este indult el Dubajból, és vasárnap reggel érkezett meg Al Moujba, Omán fővárosának kikötőjébe.

A nyomkövetőn látható útvonalat azok a hajók használják, amelyek Irán beleegyezésével haladnak át a szoroson.

Azt nem tudni, hogy a Nord megkapta-e Irán engedélyét az útvonalon való áthaladásra.

Irán szigorúan korlátozta a Hormuzi-szoroson átmenő hajóforgalmat az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megkezdett támadásaira válaszul. Az Egyesült Államok ezt követően bejelentette, hogy erői elfogják vagy visszafordítják az iráni kikötőkbe tartó vagy onnan induló hajókat.

Míg a hosszú távú béketárgyalások az Egyesült Államokkal megrekedtek, Teherán ezen a héten diplomáciai erőfeszítéseit szövetségese, Oroszország kapcsolatainak megerősítésére összpontosította.

Putyin hétfőn fogadta az iráni delegációt Szentpéterváron, ahol Abbas Araghchi iráni külügyminiszter dicsérte „stratégiai kapcsolatukat”.