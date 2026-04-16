Lelőtték az iskolaigazgatót, miközben testével állította meg a fegyveres támadót

Az eset az Egyesült Államokban, Oklahoma államban történt, ahol egy volt diák két félautomata fegyverrel tért vissza korábbi középiskolájába. A támadó lövéseket adott le, és diákokra célzott, mielőtt a hős igazgató közbelépett – írja a The Guardian.

A 20 éves elkövető, akit lefegyverzett a hős iskolaigazgató

Fotó: Unsplash

Hősként ünneplik az iskolaigazgatót

Kirk Moore, az iskola vezetője az irodájából rohant ki, majd rávetette magát a fegyveresre, és dulakodni kezdett vele.

A támadás során meglőtték a lábán, de ennek ellenére sikerült lefegyvereznie a támadót egy másik alkalmazott segítségével.

A hatóságok szerint az igazgató lépései egyértelműen életeket mentettek. A támadó több lövést is leadott, de rajta kívül senki nem sérült meg.

A school principal in Oklahoma is being hailed a hero after single-handedly stopping a mass shooting attempt and surviving a gunshot wound in the process.



Praise God.



At Pauls Valley High School, Principal Kirk Moore confronted a 20-year-old former student who allegedly… pic.twitter.com/S4AEB3wHv7 — Jack (@jackunheard) April 14, 2026

A nyomozás során kiderült, hogy a 20 éves elkövető megszállottja volt egy korábbi, 1999-es iskolai lövöldözésnek, és hasonló támadást akart végrehajtani. A beszámolók szerint célja az volt, hogy diákokat és tanárokat öljön meg, majd magával is végezzen.

A támadás előtt nem sokkal a férfi otthonából vitte el a fegyvereket, majd az iskolába hajtott. A bejáratnál már fegyvert fogott a bent tartózkodókra, és felszólította őket, hogy feküdjenek a földre. Egy ponton meg is húzta a ravaszt egy diákkal szemben, de a fegyver nem sült el.

Ekkor lépett közbe az igazgató, aki azonnal akcióba lépett, és testi erejével állította meg a támadót.

A férfit őrizetbe vették, súlyos bűncselekményekkel vádolják, köztük emberölési kísérlettel. Az igazgatót kórházba szállították, de állapota stabil, és várhatóan felépül.

Iskolai lövöldözés rázta meg Törökországot – videó

Súlyos támadás történt kedden Törökországban, ahol lövések dördültek el egy középiskolában. Az iskolai lövöldözés következtében legalább 16 ember, köztük több diák is megsérült.

Elszabadult a pokol a folyosókon: 17-en haltak meg minden idők egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözésében

2018 februárjában Nikolas Cruz tüzet nyitott a floridai Marjory Stoneman Douglas középiskolában. A támadás során 17 ember vesztette életét, további 17-en megsérültek.