Lelőtték az iskolaigazgatót, miközben testével állította meg a fegyveres támadót

Az eset az Egyesült Államokban, Oklahoma államban történt, ahol egy volt diák két félautomata fegyverrel tért vissza korábbi középiskolájába. A támadó lövéseket adott le, és diákokra célzott, mielőtt a hős igazgató közbelépett – írja a The Guardian.
Hősként ünneplik az iskolaigazgatót
Kirk Moore, az iskola vezetője az irodájából rohant ki, majd rávetette magát a fegyveresre, és dulakodni kezdett vele.
A támadás során meglőtték a lábán, de ennek ellenére sikerült lefegyvereznie a támadót egy másik alkalmazott segítségével.
A hatóságok szerint az igazgató lépései egyértelműen életeket mentettek. A támadó több lövést is leadott, de rajta kívül senki nem sérült meg.
A nyomozás során kiderült, hogy a 20 éves elkövető megszállottja volt egy korábbi, 1999-es iskolai lövöldözésnek, és hasonló támadást akart végrehajtani. A beszámolók szerint célja az volt, hogy diákokat és tanárokat öljön meg, majd magával is végezzen.
A támadás előtt nem sokkal a férfi otthonából vitte el a fegyvereket, majd az iskolába hajtott. A bejáratnál már fegyvert fogott a bent tartózkodókra, és felszólította őket, hogy feküdjenek a földre. Egy ponton meg is húzta a ravaszt egy diákkal szemben, de a fegyver nem sült el.
Ekkor lépett közbe az igazgató, aki azonnal akcióba lépett, és testi erejével állította meg a támadót.
A férfit őrizetbe vették, súlyos bűncselekményekkel vádolják, köztük emberölési kísérlettel. Az igazgatót kórházba szállították, de állapota stabil, és várhatóan felépül.
Iskolai lövöldözés rázta meg Törökországot – videó
Súlyos támadás történt kedden Törökországban, ahol lövések dördültek el egy középiskolában. Az iskolai lövöldözés következtében legalább 16 ember, köztük több diák is megsérült.
Elszabadult a pokol a folyosókon: 17-en haltak meg minden idők egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözésében
2018 februárjában Nikolas Cruz tüzet nyitott a floridai Marjory Stoneman Douglas középiskolában. A támadás során 17 ember vesztette életét, további 17-en megsérültek.