Zelenszkij most tényleg megteszi? Döbbenetes bejelentést tett

Rendkívüli bejelentést tett a MOL: ez egész Magyarországot érinti

India

Hőségriadó Indiában, több helyen 45 fokot mértek

Hőségriadót rendeltek el Indiában szerdán az extrém hőhullám miatt. A hőségriasztás főként az ország északi és északnyugati térségeit érinti, ahol akár 45 fok is lehet.
2026. április 22-én Indiában a meteorológiai intézet figyelmeztetése nyomán lépett életbe a riasztás. A hőségriasztás Mahárástra, Madhja Prades és Uttar Prades egyes részein lehet a legsúlyosabb, miközben a forróság Újdelhit is elérte.

Hőségriasztás Indiában - A woman sleeps next to an air conditioner vent exuding cool air at a park on a hot summer afternoon in New Delhi on April 22, 2026. Weather forecasters predict temperatures will hit 41-43C in India's capital later on April 22, and rise to 42-44C later in the week. Summer heat in the world's most populous nation can be brutal -- putting millions of people at risk, with nearly 11,000 people dying due to heat stroke between 2012 and 2021, according to government data. (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP)
Hőségriasztás Indiában: Egy nő alszik egy légkondicionáló szellőzőnyílása mellett, amely hűvös levegőt áraszt egy parkban, egy forró nyári délutánon Újdelhiben, 2026. április 22-én. Az időjárás-előrejelzők szerint április 22-én később a hőmérséklet 41-43 Celsius-fokig emelkedik India fővárosában, majd a hét folyamán 42-44 Celsius-fokra emelkedik
Fotó: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Meddig tarthat a hőségriasztás?

Az előrejelzés szerint a rendkívüli meleg a hónap végéig is kitarthat a fővárosban és a környező államokban. Az eddigi legmagasabb értéket Prajágrádzsban mérték, ahol 

44,4 Celsius-fokot regisztráltak.

Mire figyelmeztetik a lakosságot?

A hatóságok azt kérik az emberektől, hogy lehetőleg ne maradjanak sokáig a szabadban, és fogyasszanak sok folyadékot. A tartós hőség Indiában egyre komolyabb egészségügyi kockázatot jelent.

