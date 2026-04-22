Hőségriadó Indiában, több helyen 45 fokot mértek

2026. április 22-én Indiában a meteorológiai intézet figyelmeztetése nyomán lépett életbe a riasztás. A hőségriasztás Mahárástra, Madhja Prades és Uttar Prades egyes részein lehet a legsúlyosabb, miközben a forróság Újdelhit is elérte.
Meddig tarthat a hőségriasztás?
Az előrejelzés szerint a rendkívüli meleg a hónap végéig is kitarthat a fővárosban és a környező államokban. Az eddigi legmagasabb értéket Prajágrádzsban mérték, ahol
44,4 Celsius-fokot regisztráltak.
Mire figyelmeztetik a lakosságot?
A hatóságok azt kérik az emberektől, hogy lehetőleg ne maradjanak sokáig a szabadban, és fogyasszanak sok folyadékot. A tartós hőség Indiában egyre komolyabb egészségügyi kockázatot jelent.
