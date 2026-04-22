Hőségriadó Indiában, több helyen 45 fokot mértek

2026. április 22-én Indiában a meteorológiai intézet figyelmeztetése nyomán lépett életbe a riasztás. A hőségriasztás Mahárástra, Madhja Prades és Uttar Prades egyes részein lehet a legsúlyosabb, miközben a forróság Újdelhit is elérte.

Hőségriasztás Indiában: Egy nő alszik egy légkondicionáló szellőzőnyílása mellett, amely hűvös levegőt áraszt egy parkban, egy forró nyári délutánon Újdelhiben, 2026. április 22-én. Az időjárás-előrejelzők szerint április 22-én később a hőmérséklet 41-43 Celsius-fokig emelkedik India fővárosában, majd a hét folyamán 42-44 Celsius-fokra emelkedik

Fotó: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Meddig tarthat a hőségriasztás?

Az előrejelzés szerint a rendkívüli meleg a hónap végéig is kitarthat a fővárosban és a környező államokban. Az eddigi legmagasabb értéket Prajágrádzsban mérték, ahol

44,4 Celsius-fokot regisztráltak.

Mire figyelmeztetik a lakosságot?

A hatóságok azt kérik az emberektől, hogy lehetőleg ne maradjanak sokáig a szabadban, és fogyasszanak sok folyadékot. A tartós hőség Indiában egyre komolyabb egészségügyi kockázatot jelent.