Meglepő felfedezés: ezek az ételek meghosszabbíthatják az életét

Egy új nagyszabású kutatás szerint a fermentált élelmiszerek és a csokoládé rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a hosszú élethez. Több mint hárommillió ember adatait elemezve a szakértők arra jutottak, hogy a joghurt, a sajt és a csokoládé mérsékelheti az összhalálozást, különösen a szív- és érrendszeri betegségek okozta kockázatot – írja a Fox News.

Hogyan segítheti a hosszú életet a fermentált étrend?

A tanulmány szerint a fermentált ételek — például a joghurt és más fermentált tejtermékek — jótékonyan hatnak a bélflórára. Ez csökkenti a gyulladást, javítja az anyagcserét és erősíti az immunrendszert.

Míg a sajt fogyasztása mérsékelt csökkenést mutat az összhalálozásban, a csokoládé, amely fermentált kakaóbabból készül, mind az összhalálozás, mind a szívbetegségek kockázatának mérséklésével hozható összefüggésbe.

A fermentált élelmiszerek egészségügyi előnyei azonban nem egyformák: a miso és a kovászos kenyér esetében a kapcsolat nem volt következetes.

Milyen fermentált ételeket válasszunk?

A szakértők szerint a leghasznosabbak azok az élelmiszerek, amelyek „élő aktív kultúrákat” tartalmaznak és hűtve tárolják őket. Ilyenek például a joghurt, a kefir, a tempeh, a savanyú káposzta és a kimchi. Ugyanakkor a hozzáadott cukrot tartalmazó termékek — például sok joghurt, kefir és kombucha — elveszíthetik egészségvédő hatásukat, ezért a választásnál érdemes a friss, hűtött, minimálisan feldolgozott ételeket előnyben részesíteni.

Lehet-e közvetlenül a hosszú élet záloga a fermentált étrend?

Bár az eredmények ígéretesek, a kutatók hangsúlyozzák, hogy az adatok megfigyelésen alapulnak, így nem bizonyítják az ok-okozati összefüggést. Az étrendi szokások, életmód és az egészségi állapot is befolyásolhatják a hatást. További klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy pontosan kiderüljön, ezek az ételek valóban hozzájárulnak-e a hosszabb élethez.