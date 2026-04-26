111 évesen árulta el a titkot: így lehet hosszú életet élni

A New Jersey államban élő férfi a hosszú élet érdekében egész életében kerülte a túlzott alkoholfogyasztást, figyelt a megfelelő alvásra, és nem dohányzott – írja a New York Post.

Az is számít, hogy „rendesen viselkedjünk” – mondta a 111 éves férfi, amikor a hosszú élet titkárók kérdezték (illusztráció)

Elárulta, mi a hosszú élet titka

A Kolumbiában született férfi 1914-ben látta meg a napvilágot, később az amerikai Egyesült Államokba költözött. Dolgozott katonaként, majd saját buszvállalkozást is indított, később pedig családjának szentelte az életét. Feleségével tíz gyermeket neveltek fel, ma már dédunokái is vannak.

A hosszú élet titkáról egyszerűen fogalmazott: nem szabad túl sok alkoholt fogyasztani, fontos a megfelelő alvás, és kerülni kell a dohányzást. Emellett szerinte az is számít, hogy az ember „rendesen viselkedjen”.

Luis Cano ma már visszavonultan él, ideje nagy részét otthon tölti, gyakran az ablakból figyeli a világot, és szívesen nézi az elhaladó repülőgépeket.

A férfit egy nemzetközi szervezet is nyilvántartja a világ legidősebb emberei között. Bár nem járt iskolába, élete során családjára és munkájára helyezte a hangsúlyt, és úgy tűnik, ez hosszú életet hozott számára.

