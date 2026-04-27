Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Érdekes

Hamarosan véget érnek a világhírű bálna szenvedései – közel a megoldás

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Timmy névre hallgató bálna mentése döntő szakaszba érhet, miután a szállítására kijelölt bárka úton van Wismar felé. A hosszúszárnyú bálna a tervek szerint a bárkával juthatna vissza a nyílt tengerre. Az állathoz új, víz alatt is működő amerikai nyomkövető érkezett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hosszúszárnyú bálnatengeri emlősbálnatenger

A hosszúszárnyú bálna már 28. napja tartózkodik a Poeli-öböl térségében, miközben előkészítik a mentés következő lépését. A szakértők szerint a hosszú szállítás komoly stresszt okozhat az állatnak.

Sekély vízű öbölben ismét megfeneklett  egy hosszúszárnyú bálna (A kép illusztráció, egy fiatal barázdásbálnát mutat, amely 2024. augusztus 11-én pusztult el a kaliforniai Torrance partján)
Fotó: DAVID SWANSON / AFP

Timmy, a hosszúszárnyú bálna mentése

Döntő szakaszba érhet Timmy, a Poeli-öbölben rekedt hosszúszárnyú bálna mentése. Az állat már 28. napja tartózkodik a térségben, az elszállításához szükséges bárka pedig úton van Wismar felé, ahol előkészítik a bálna fogadására.

A mentőakcióhoz egy új nyomkövetőt is beszereztek az Egyesült Államokból. Erre azért van szükség, mert a 

Timmy hátára korábban felhelyezett jeladó csak akkor működik, amikor a bálna a vízfelszínen van. Az új eszköz viszont víz alatt is képes követni az állat mozgását, így akkor is láthatják, merre jár, ha lemerül.

A szakemberek arról egyeztetnek, mikor és hogyan rögzítsék az új jeladót Timmy testére. Elképzelhető, hogy erre csak akkor kerül sor, amikor a bálna már a bárkában lesz. A tervek szerint Timmyt hátrafelé terelhetik be a szállítóeszközbe, majd onnan visszaviszik a nyílt tengerre.

A mentés azonban kockázatos. Fabian Ritter biológus szerint a hosszú út komoly stresszt okozhat a bálnának, főként a zaj miatt. A bálnák és a delfinek rendkívül érzékenyek a hangokra, ezért a szállítás különösen megterhelő lehet Timmy számára – számol be a Bild.

Timmy ismét megfeneklett a Balti-tenger német partjainál. A púpos bálna annyira legyengült, hogy a szakértők leállították a mentési kísérleteket. A hatóságok szerint már alig van esély arra, hogy életben maradjon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!