Hamarosan véget érnek a világhírű bálna szenvedései – közel a megoldás

A hosszúszárnyú bálna már 28. napja tartózkodik a Poeli-öböl térségében, miközben előkészítik a mentés következő lépését. A szakértők szerint a hosszú szállítás komoly stresszt okozhat az állatnak.

Sekély vízű öbölben ismét megfeneklett egy hosszúszárnyú bálna (A kép illusztráció, egy fiatal barázdásbálnát mutat, amely 2024. augusztus 11-én pusztult el a kaliforniai Torrance partján)

Timmy, a hosszúszárnyú bálna mentése

Döntő szakaszba érhet Timmy, a Poeli-öbölben rekedt hosszúszárnyú bálna mentése. Az állat már 28. napja tartózkodik a térségben, az elszállításához szükséges bárka pedig úton van Wismar felé, ahol előkészítik a bálna fogadására.

A mentőakcióhoz egy új nyomkövetőt is beszereztek az Egyesült Államokból. Erre azért van szükség, mert a

Timmy hátára korábban felhelyezett jeladó csak akkor működik, amikor a bálna a vízfelszínen van. Az új eszköz viszont víz alatt is képes követni az állat mozgását, így akkor is láthatják, merre jár, ha lemerül.

A szakemberek arról egyeztetnek, mikor és hogyan rögzítsék az új jeladót Timmy testére. Elképzelhető, hogy erre csak akkor kerül sor, amikor a bálna már a bárkában lesz. A tervek szerint Timmyt hátrafelé terelhetik be a szállítóeszközbe, majd onnan visszaviszik a nyílt tengerre.

Rescuers fear time is running out for 'Timmy', a young humpback whale struggling to find its way out of shallow bays off Germany's Baltic coast https://t.co/TDLbdo6RR3 pic.twitter.com/HcADtzWnQa — Reuters (@Reuters) April 2, 2026

A mentés azonban kockázatos. Fabian Ritter biológus szerint a hosszú út komoly stresszt okozhat a bálnának, főként a zaj miatt. A bálnák és a delfinek rendkívül érzékenyek a hangokra, ezért a szállítás különösen megterhelő lehet Timmy számára – számol be a Bild.

A humpback whale remains stranded in shallow waters off northern Germany's Baltic Sea coast, with rescue efforts so far unsuccessful pic.twitter.com/r2ShYtxORt — Reuters (@Reuters) March 24, 2026

Szívszorító dráma, már alig van esély a fiatal Timmy megmentésére – videó

Timmy ismét megfeneklett a Balti-tenger német partjainál. A púpos bálna annyira legyengült, hogy a szakértők leállították a mentési kísérleteket. A hatóságok szerint már alig van esély arra, hogy életben maradjon.