Baktériumok a hotelben: ezért ne nyúljon azonnal az arcához a szállodában

A hotel baktériumok különösen könnyen terjedhetnek azokon a felületeken, amelyeket naponta rengeteg vendég használ. A szakértők szerint az egyik leginkább alulértékelt veszélyforrás a lift gombja, főleg a földszinti gomb, hiszen ezt szinte mindenki megnyomja, amikor elhagyja a hotelt vagy lemegy a lobbiba – írja a HuffPost.

Hotel baktériumok a liftgombokon: ezért kell óvatosnak lennie

Mikrobiológusok szerint a probléma az, hogy sok utazó nyaralás közben sem mos kezet megfelelően, így a kórokozók könnyen átkerülhetnek a közös felületekre. Egy gyors gombnyomás is elég lehet ahhoz, hogy baktériumok vagy vírusok kerüljenek a kézre, majd onnan az arcra, a szájra vagy akár az ételre.

A szakértők szerint a kilincsek, távirányítók, villanykapcsolók, telefonok, ébresztőórák és jégvödrök is kockázatosak lehetnek, de a liftgomb azért különösen problémás, mert folyamatosan használják, gyakran tisztítás nélkül. Éppen ezért érdemes kézfertőtlenítőt használnia, miután megérintett egy közös szállodai felületet.

A legegyszerűbb védekezés, ha nem nyúl rögtön az arcához, nem eszik kézmosás nélkül, és a hotelszobában is áttörli a leggyakrabban használt tárgyakat. Így kisebb az esélye annak, hogy a pihenésből kellemetlen betegség legyen.

