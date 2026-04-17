Amit sok vendég nem tud: ezért lehet kényes kérdés a hotelszobák tisztasága

A hotel higiénia témájában egyre több figyelem irányul arra, hogy pontosan mi tartozik a napi takarítás körébe. A vendégek utáni takarítás, a szállodai takarítás és a takarítási szabályok együtt határozzák meg, milyen tisztasági rend szerint működik egy hotelszoba.

A higiéniai és a körültekintő és alapos takarítás minden hotel és szálloda elengedhetetlen kelléke (illusztráció) Fotó: Vika Glitter/Pexels

Higiénia és takarítási szokások a hotelekben

A hotelszobák tisztasága a legtöbb vendég számára alapvető szempont, mégis vannak olyan textíliák, amelyekről kevesen tudják, milyen gyakran tisztítják őket. A HuffPost cikke szerint

a díszpárnákat és dekoratív takarókat a hotelek általában nem mossák ki minden vendég után, mert ezeket nem közvetlenül a testtel érintkező ágyneműként kezelik.

A napi takarítás során jellemzően a lepedőket, párnahuzatokat és paplanhuzatokat cserélik, míg a díszítőelemek külön tisztítási rendbe tartoznak.

Magnus Thorsson, a Johnson & Wales Egyetem professzora és egykori szállodatulajdonos szerint ezek a textilek sok helyen csak 60–90 naponta kerülnek mosásba. A szakértő hangsúlyozta, hogy

a magasabb kategóriás szállodákban gyakoribb lehet a tisztítás, de az alacsonyabb árkategóriájú helyek is követnek bizonyos higiéniai szabályokat.

A lényeg az, hogy a vendégek által közvetlenül használt ágynemű és a dekorációs textíliák eltérő elbírálás alá esnek.

Jason Tetro mikrobiológus szerint a hotelek még így is kiszámíthatóbb rendszert követnek, mint sok rövid távú lakáskiadás. Míg a szállodákban általában szabályozott takarítási protokoll működik, addig például az Airbnb-típusú szállásoknál ez jóval változóbb lehet. A hotelekben a látványos textilek tisztítása ritkább, de a teljes rendszer még így is szervezettebb és ellenőrizhetőbb, mint sok más szálláshely esetében.

Fény derült a hotelszobák legpiszkosabb titkaira

Puha, felhőszerű ágy, ropogósan friss törölközők, jól felszerelt minibár – sokak számára ezek jelentik a szállodai tartózkodás legvonzóbb elemeit. A kényelem azonban könnyen háttérbe szoríthatja az óvatosságot, pedig egy olyan hotelszobában, ahol előttünk idegenek aludtak és töltötték az idejüket, nem árt némi körültekintés.