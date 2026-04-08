Rémálom a hullámvasúton: 45 méter magasan rekedtek az utasok a rekkenő hőségben – videó

A hullámvasút meghibásodása egy szokásos menet közben történt április elején az ausztráliai Warner Bros. Movie World vidámparkban, ahol a DC Rivals HyperCoaster egyik szerelvénye hirtelen leállt.

A hullámvasút tetején rekedtek a látogatók

A hullámvasút éppen egy meredek emelkedőn haladt felfelé, közvetlenül azelőtt, hogy egy szinte függőleges zuhanás következett volna. A szerelvény azonban váratlanul megállt, így az utasok több mint 45 méter magasan rekedtek, közvetlenül a lejtő tetején.

A fedélzeten mintegy 20 ember tartózkodott, akiknek fogalmuk sem volt, mi történt. A park látogatói a közel 30 fokos hőségben döbbenten figyelték az eseményeket, és videóra is vették a drámai pillanatokat.

Nem sokkal később megkezdődött a mentés: a park dolgozói felmásztak a forró fémszerkezetre, majd egyesével kísérték le az utasokat a pályáról.

A művelet hosszadalmas volt, több mint két órán át tartott.

A magasban rekedt utasoknak napernyőket adtak, hogy valamennyire védekezni tudjanak a tűző nap ellen, miközben a mentés zajlott – írja a The Sun.

Biztonsági érzékelő okozta a hullámvasút megállását

A Village Roadshow Theme Parks szóvivője később közölte: a leállást egy biztonsági érzékelő aktiválódása okozta. Hangsúlyozták, hogy az utasok végig biztonságban voltak, és folyamatos kapcsolatban álltak a személyzettel.

A vidámpark szerint az ilyen leállások azt bizonyítják, hogy a biztonsági rendszerek megfelelően működnek, és szükség esetén megakadályozzák a komolyabb baleseteket.

A DC Rivals HyperCoaster a déli félteke egyik legnagyobb hullámvasútja: akár 115 km/órás sebességet is elér, legmagasabb pontja pedig mintegy 60 méter.

Az eset nem egyedülálló: néhány héttel korábban a Barry Island Pleasure Park területén is mentőakcióra volt szükség, amikor egy meghibásodott játék miatt gyerekeket kellett kimenteni egy vidámparki eszközről.

Összeomlott egy hullámvasút, gyerekek sérültek meg

Rémisztő baleset történt Belgiumban a Boudewijn Seaparkban. A vidámpark egyik attrakciója, egy hullámvasút összeomlott, a balesetben több ember megsérült.