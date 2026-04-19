Emberi világcsúcsot döntött meg egy humanoid robot a félmaratonon

A Flash nevű humanoid robot, amelyet a Shenzhen Honor Smart Technology Development fejlesztett ki, autonóm navigációval 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a 21,09 kilométeres távot. Ez jobb eredmény, mint az ugandai Jacob Kiplimo által márciusban, a lisszaboni félmaratonon futott 57 perc 20 másodperces világcsúcs – áll az MTI által közölt jelentésben.

A Honor humanoid robotja az emberi világcsúcsot megdöntve 50 perc 26 másodperc alatt futotta le a pekingi félmaratont – Fotó: EMRE AYTEKIN / ANADOLU

Rengeteget fejlődtek a humanoid robotok

A versenyt második alkalommal rendezték meg; a 2025-ös első viadalon a győztes robot még 2 óra 40 perc 42 másodperc alatt ért célba, és a 20 induló csapatból mindössze hat teljesítette a távot. A jelentés szerint az idei eseményen már több mint 100 csapat vett részt – köztük német, francia és brazil indulók is –, a robotok teljesítménye pedig jelentős fejlődést mutatott sebességben és stabilitásban egyaránt.

A résztvevők autonóm navigációval vagy távirányítással indulhattak, utóbbi esetben az elért időt 1,2-es szorzóval módosították. A csapatok mintegy 40 százaléka autonóm módon versenyzett, a dobogó mindhárom helyét a Honor mobiltelefon-gyártó cég csapatai szerezték meg. A robotok és az emberi futók azonos útvonalon, de elkülönített sávokban haladtak. A férfiaknál a kínai Csao Haj-csie 1 óra 7 perc 47 másodperces idővel, a nőknél Vang Csiao-hszia 1 óra 18 perc 6 másodperccel nyerte meg a versenyt.

Autónom navigációval futotta le a 21 kilométert a győztes robot Fotó: x.com/SkyNews

A verseny Kína globális vezető szerepét kívánja kihangsúlyozni

Nem minden robotnak sikerült teljesíteni a most vasárnap tartott megmérettetést sem, volt amelyik már a rajtvonalnál elesett, egy másik pedig egy akadálynak ütközött. A rendezvény Kína azon törekvését is tükrözi, hogy a mesterséges intelligencia és a humanoid robotika területén globális vezető szerepre tegyen szert, különösen az Egyesült Államokkal folytatott technológiai verseny közepette. A szakértők ugyanakkor rámutatnak: bár a látványos eredmények jelentős előrelépést jeleznek, a humanoid robotok széles körű ipari alkalmazása még fejlesztési fázisban van.

