Humanoid robotok sokkolták a közönséget Hongkongban – elképesztő, mit tudnak

A kiállításon több mint száz gépet mutattak be, amelyek közül számos már ma is képes komplex emberi interakciókra. A humanoid robotok fejlődése új korszakot nyithat a szolgáltatások, az oktatás és a mindennapi élet területén - tájékoztat a The Seattle Times.

A humanoid robotok nemcsak beszéltek, hanem bokszoltak is a kiállításon - Fotó: Ying Tang / NurPhoto via AFP /

Mit tudnak ma a humanoid robotok?

A Hongkongi Kongresszusi és Kiállítási Központban bemutatott robotok számos képességgel rendelkeztek:

több nyelven kommunikáltak (például mandarinul és angolul);

kérdésekre válaszoltak valós időben;

felismertek és leírtak embereket és tárgyakat;

táncoltak, sportoltak és akár bokszoltak is.

Egyes modellek már képesek személyiséget is „kapni”, így a fejlesztők szerint akár társas szerepet is betölthetnek.

A humanoid robotok fejlesztésében Kína globális szinten is kiemelkedő szerepet tölt be. Az országban: több mint 140 gyártó foglalkozik humanoid robotokkal, több mint 330 különböző modell létezik valamint egyes cégek évente több ezer robotot szállítanak le. A technológiai verseny az Egyesült Államokkal egyre erősebb, és a robotika kiemelt helyet kap a 2026–2030-as fejlesztési tervben is.

Mire használhatók a humanoid robotok?

A bemutatón szereplő robotok alkalmazási területe rendkívül széles:

oktatás (tanárként segíthetik a tanulást);

ügyfélszolgálat és turizmus;

biztonsági feladatok;

szórakoztatás és rendezvények.

Egyes robotok már most is dolgoznak múzeumokban és közintézményekben, ahol eligazítják a látogatókat.

Emberi szintre lépnek a robotok?

A szakértők szerint a következő generációs humanoid robotok egyre élethűbbé válnak: képesek lesznek arckifejezéseket megjeleníteni, érzelmi reakciókat imitálni és sokkal természetesebb módon kommunikálni az emberekkel. A fejlesztések célja, hogy ezek a rendszerek ne csupán eszközként működjenek, hanem a mindennapokban akár társas szerepet is betölthessenek, segítve a döntéshozatalt és az emberi feladatok elvégzését.