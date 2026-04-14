Humanoid robotok sokkolták a közönséget Hongkongban – elképesztő, mit tudnak

A kiállításon több mint száz gépet mutattak be, amelyek közül számos már ma is képes komplex emberi interakciókra. A humanoid robotok fejlődése új korszakot nyithat a szolgáltatások, az oktatás és a mindennapi élet területén - tájékoztat a The Seattle Times.
Mit tudnak ma a humanoid robotok?
A Hongkongi Kongresszusi és Kiállítási Központban bemutatott robotok számos képességgel rendelkeztek:
- több nyelven kommunikáltak (például mandarinul és angolul);
- kérdésekre válaszoltak valós időben;
- felismertek és leírtak embereket és tárgyakat;
- táncoltak, sportoltak és akár bokszoltak is.
Egyes modellek már képesek személyiséget is „kapni”, így a fejlesztők szerint akár társas szerepet is betölthetnek.
A humanoid robotok fejlesztésében Kína globális szinten is kiemelkedő szerepet tölt be. Az országban: több mint 140 gyártó foglalkozik humanoid robotokkal, több mint 330 különböző modell létezik valamint egyes cégek évente több ezer robotot szállítanak le. A technológiai verseny az Egyesült Államokkal egyre erősebb, és a robotika kiemelt helyet kap a 2026–2030-as fejlesztési tervben is.
Mire használhatók a humanoid robotok?
A bemutatón szereplő robotok alkalmazási területe rendkívül széles:
- oktatás (tanárként segíthetik a tanulást);
- ügyfélszolgálat és turizmus;
- biztonsági feladatok;
- szórakoztatás és rendezvények.
Egyes robotok már most is dolgoznak múzeumokban és közintézményekben, ahol eligazítják a látogatókat.
Emberi szintre lépnek a robotok?
A szakértők szerint a következő generációs humanoid robotok egyre élethűbbé válnak: képesek lesznek arckifejezéseket megjeleníteni, érzelmi reakciókat imitálni és sokkal természetesebb módon kommunikálni az emberekkel. A fejlesztések célja, hogy ezek a rendszerek ne csupán eszközként működjenek, hanem a mindennapokban akár társas szerepet is betölthessenek, segítve a döntéshozatalt és az emberi feladatok elvégzését.
Gyorsan javul a humanoid robotok mozgáskoordinációja és egyensúlyérzéke, hardveresen és szoftveresen is megvan már az alaptechnológia ahhoz, hogy agilis mozgásra legyenek képesek.