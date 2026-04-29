Sokkoló videó Japánból, így veszik el az emberek munkáját a robotok egy reptéren

A humanoid robotok már 2026 májusától tesztüzemben dolgoznak a tokiói Haneda repülőtéren, ahol évente több mint 60 millió utas fordul meg. A Japan Airlines célja egyértelmű: enyhíteni a súlyos munkaerőhiányt és csökkenteni a fizikai terhelést az alkalmazottakon – írja a TheGuardian.
Humanoid robotok a repülőtéren: így segítik a dolgozókat Tokióban
A kínai gyártású robotok képesek lesznek poggyászok mozgatására, rakodásra, sőt akár cargo szállításra is a kifutópályán. Egy bemutatón már látható volt, ahogy egy 130 centiméter magas humanoid robot óvatosan tolja a csomagokat egy futószalagra — majd még integet is „kollégáinak”.
Japán komoly kihívással néz szembe: az elöregedő társadalom és a rekordturizmus egyszerre terheli a gazdaságot. Az év első két hónapjában több mint 7 millió turista érkezett az országba, miközben a helyi munkaerő folyamatosan csökken.
A szakértők szerint 2040-re több mint 6,5 millió külföldi munkavállalóra lenne szükség a gazdasági növekedés fenntartásához. Ebben a helyzetben a repülőtéri robotizáció Japánban nem luxus — hanem szükségszerű lépés.
Mit tudnak ezek a humanoid robotok valójában?
A jelenlegi humanoid robotok:
- 2–3 órán keresztül képesek folyamatosan dolgozni
- nehéz csomagokat mozgatnak
- segítenek a cargo rakodásban
- a jövőben akár repülőgépek takarításában is részt vehetnek
Fontos azonban, hogy a kritikus feladatok — például a biztonsági ellenőrzések — továbbra is emberi kézben maradnak.
Humanoid robotok jövője a repülőtereken: ez még csak a kezdet
A projekt 2028-ig tartó tesztidőszakkal indul, de ha beválik, a humanoid robotok hosszú távon is állandó szereplőkké válhatnak. A cél nem az emberek leváltása, hanem a túlterheltség csökkentése és a hatékonyság növelése.
A szakemberek szerint a „láthatatlan háttérmunka” — amely eddig szinte teljesen emberi erőre épült — most kezd igazán átalakulni.
