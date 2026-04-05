Húsvéti tojásvadászatnak indult, rendőri akció lett a vége – Videó!

Milton Keynesben, 2026. április 4-én tartották azt a húsvéti tojásvadászatot, amelyet két üzlet közösségi oldalain hirdettek meg, és amely végül komoly rendbontásba fordult át. A rendőrség közlése szerint a Campbell Parknál induló esemény eleinte békés volt, ám ahogy egyre nagyobb lett a tömeg, a helyzet megváltozott, és a fiatalok egy része már a rendőrökkel is összetűzésbe került – számolt be a Daily Mail.
A húsvéti tojásvadászat után rendőri oszlatás jött
A Thames-völgyi rendőrség végül oszlatási intézkedést vezetett be Milton Keynes központjában.
A beszámoló szerint egy embert őrizetbe vettek, majd később elengedtek, többeket pedig rövid időre feltartóztattak, hogy megakadályozzák a további rendbontást.
A közösségi médiában terjedő felvételeken rendőrökkel szembeszegülő, részben maszkot viselő fiatalok láthatók, miközben a környéken szirénák szólnak, a tömeg pedig futva próbál menekülni az intézkedés elől.
Egyre több hasonló eset történik
A forrás szerint a milton keynesi eset nem előzmény nélküli: az elmúlt napokban Claphamben, Birminghamben és Solihullban is történtek hasonló, közösségi médián szervezett csoportos megmozdulások.
Ezeken a találkozókon üzletek kifosztásáról, verekedésekről, tűzgyújtásról és rendőri intézkedésekről is beszámoltak.
A történtek ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy az interneten gyorsan szerveződő tömeges események milyen könnyen fordulhatnak át közrendvédelmi problémába.
Valószínűleg áprilisi tréfának indult, de rossz vége lett. Egy férfi rendeltetésszerűen használta április elsején az ablaktörő kalapácsot egy debreceni helyi buszjáraton. A rendőrök is gratuláltak ehhez a teljesítményhez.
A húsvét korábban a foci igazi ünnepe volt
Ma már elképzelhetetlen, de nem is olyan régen még a karácsonyihoz hasonló futballdömping volt Angliában a húsvét alatt is. Sőt. Egy ideig az volt a trend, hogy egy csapat akár három meccset is játszott a húsvéti hét alatt, de ma már ennek nyoma sincs. Az angol élvonalban 1979 óta egyetlen csapat sem lépett pályára háromszor a négy nap alatt, és az alsóbb osztályokban is megszűnt ez a gyakorlat az ezt következő szezon után. Az élvonalban utoljára 2012-ben fordult elő, hogy egy klub péntektől hétfőig kétszer játszott, így az a régi közhely, hogy a bajnoki cím húsvét idején dől el, ma már teljesen elvesztette a lényegét.