Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

húsvét

Húsvéti tojásvadászatnak indult, rendőri akció lett a vége – Videó!

7 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Káoszba fulladt egy közösségi médiában meghirdetett húsvéti program az angliai Milton Keynesben, miután a fiataloknak szervezett tojáskeresés végül rendőri intézkedésbe torkollott. A húsvéti tojásvadászat eredetileg sportcipőket és melegítőket ígért nyereményként, a tömeg azonban estére összecsapott a rendőrökkel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
húsvéttömegoszlatásAngliarendbontás

Milton Keynesben, 2026. április 4-én tartották azt a húsvéti tojásvadászatot, amelyet két üzlet közösségi oldalain hirdettek meg, és amely végül komoly rendbontásba fordult át. A rendőrség közlése szerint a Campbell Parknál induló esemény eleinte békés volt, ám ahogy egyre nagyobb lett a tömeg, a helyzet megváltozott, és a fiatalok egy része már a rendőrökkel is összetűzésbe került – számolt be a Daily Mail.

Fotó: @CowshedDan / X / Képkivágás

A húsvéti tojásvadászat után rendőri oszlatás jött

A Thames-völgyi rendőrség végül oszlatási intézkedést vezetett be Milton Keynes központjában. 

A beszámoló szerint egy embert őrizetbe vettek, majd később elengedtek, többeket pedig rövid időre feltartóztattak, hogy megakadályozzák a további rendbontást.

A közösségi médiában terjedő felvételeken rendőrökkel szembeszegülő, részben maszkot viselő fiatalok láthatók, miközben a környéken szirénák szólnak, a tömeg pedig futva próbál menekülni az intézkedés elől.

Egyre több hasonló eset történik

A forrás szerint a milton keynesi eset nem előzmény nélküli: az elmúlt napokban Claphamben, Birminghamben és Solihullban is történtek hasonló, közösségi médián szervezett csoportos megmozdulások. 

Ezeken a találkozókon üzletek kifosztásáról, verekedésekről, tűzgyújtásról és rendőri intézkedésekről is beszámoltak.

A történtek ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy az interneten gyorsan szerveződő tömeges események milyen könnyen fordulhatnak át közrendvédelmi problémába.

Ma már elképzelhetetlen, de nem is olyan régen még a karácsonyihoz hasonló futballdömping volt Angliában a húsvét alatt is. Sőt. Egy ideig az volt a trend, hogy egy csapat akár három meccset is játszott a húsvéti hét alatt, de ma már ennek nyoma sincs. Az angol élvonalban 1979 óta egyetlen csapat sem lépett pályára háromszor a négy nap alatt, és az alsóbb osztályokban is megszűnt ez a gyakorlat az ezt következő szezon után. Az élvonalban utoljára 2012-ben fordult elő, hogy egy klub péntektől hétfőig kétszer játszott, így az a régi közhely, hogy a bajnoki cím húsvét idején dől el, ma már teljesen elvesztette a lényegét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!