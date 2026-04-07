Meglepő vallomást tett a NASA vezetője az idegen életről – lehet, hogy nem vagyunk egyedül?

Az idegen élet kérdése ismét előtérbe került egy figyelemfelkeltő nyilatkozat után. A NASA vezetője az univerzum és a földönkívüli élet kutatásának jelentőségéről beszélt az Artemis II holdküldetés kapcsán.

Az AI által generált képen (Fotó: Mesterséges Intelligencia segítségével generált kép)

A NASA vezetője szerint nagy az esély a földönkívüli életre

Jared Isaacman, a NASA vezetője szerint meglehetősen nagy az esélye annak, hogy az emberiség nincs egyedül az univerzumban. Az űrügynökség első embere az Artemis II holdküldetés kapcsán beszélt arról, hogy a jövőben olyan teleszkópokat is bevethetnek, amelyek segíthetnek tovább kutatni az idegen élet nyomai után.

A kijelentés különösen azért keltett figyelmet, mert közben az Artemis II négyfős legénysége sikeresen megkerülte a Holdat. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen volt az első emberes holdkerülő küldetés résztvevője az Apollo-program 1972-es lezárása óta. Bár nem szálltak le a Hold felszínére, rekordot döntöttek azzal, hogy ilyen messzire még soha nem jutott ember a Földtől.

A küldetés egyik legizgalmasabb szakaszában negyven percre megszakadt velük a kapcsolat, amikor Orion űrkapszulájuk a Hold túlsó oldalára ért. Isaacman ugyanakkor hangsúlyozta: személyesen semmi olyat nem tapasztalt, ami bizonyítaná, hogy intelligens idegen élet már meglátogatta a Földet.

Szerinte ugyanakkor a világegyetem mérete miatt komoly az esély arra, hogy egyszer bizonyíték kerül elő. Jelenleg a kutatók főként a Marson keresik az egykori élet lehetséges nyomait. Az idegen élet kérdése ezért egyre komolyabb tudományos és közéleti témává válik világszerte – írja a The Sun.

A földönkívüli élet nyomait a NASA a Naprendszer több égitestén is kutatja (A kép illusztráció)

Kutatók tudják, hol bukkanhatnak rá az idegen élet nyomaira

Az emberiség egyik legnagyobb kérdése továbbra is az, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban. A földönkívüli élet nyomait a NASA a Naprendszer több égitestén is kutatja. A vizsgálatok középpontjában azok a helyek állnak, ahol valaha fennállhattak az élet feltételei. Most azonban a Cornell Egyetem Carl Sagan Intézetének kutatói azonosítottak 45 olyan Föld-szerű exobolygót, mely alkalmas lehetett, vagy lehet az élet kialakulására.