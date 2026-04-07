Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Alekszandar Vucsics: Egy katonai rendfokozattal rendelkező migráns készült támadásra a Török Áramlat ellen

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
földönkívüli élet

Meglepő vallomást tett a NASA vezetője az idegen életről – lehet, hogy nem vagyunk egyedül?

39 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újra felerősödött a vita arról, vajon valóban egyedül van-e az emberiség a világmindenségben. Az idegen élet lehetőségéről beszélt a NASA vezetője az Artemis II holdküldetés kapcsán. A szakemberek továbbra is a lehetséges nyomokat kutatják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
földönkívüli életArtemisArtemis 2NASA

Az idegen élet kérdése ismét előtérbe került egy figyelemfelkeltő nyilatkozat után. A NASA vezetője az univerzum és a földönkívüli élet kutatásának jelentőségéről beszélt az Artemis II holdküldetés kapcsán.

Az AI által generált képen a földönkívüliek és a dinoszauruszok együtt mulatoznak a jetivel, miközben az idegen élet jeleit kutatják
Az AI által generált képen a földönkívüliek és a dinoszauruszok együtt mulatoznak a jetivel, miközben az idegen élet jeleit kutatják (Fotó: Mesterséges Intelligencia segítségével generált kép)

A NASA vezetője szerint nagy az esély a földönkívüli életre

Jared Isaacman, a NASA vezetője szerint meglehetősen nagy az esélye annak, hogy az emberiség nincs egyedül az univerzumban. Az űrügynökség első embere az Artemis II holdküldetés kapcsán beszélt arról, hogy a jövőben olyan teleszkópokat is bevethetnek, amelyek segíthetnek tovább kutatni az idegen élet nyomai után.

A kijelentés különösen azért keltett figyelmet, mert közben az Artemis II négyfős legénysége sikeresen megkerülte a Holdat. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen volt az első emberes holdkerülő küldetés résztvevője az Apollo-program 1972-es lezárása óta. Bár nem szálltak le a Hold felszínére, rekordot döntöttek azzal, hogy ilyen messzire még soha nem jutott ember a Földtől.

A küldetés egyik legizgalmasabb szakaszában negyven percre megszakadt velük a kapcsolat, amikor Orion űrkapszulájuk a Hold túlsó oldalára ért. Isaacman ugyanakkor hangsúlyozta: személyesen semmi olyat nem tapasztalt, ami bizonyítaná, hogy intelligens idegen élet már meglátogatta a Földet.

Szerinte ugyanakkor a világegyetem mérete miatt komoly az esély arra, hogy egyszer bizonyíték kerül elő. Jelenleg a kutatók főként a Marson keresik az egykori élet lehetséges nyomait. Az idegen élet kérdése ezért egyre komolyabb tudományos és közéleti témává válik világszerte – írja a The Sun.

földönkívüli, UFO
A földönkívüli élet nyomait a NASA a Naprendszer több égitestén is kutatja (A kép illusztráció)
Fotó: Pexels

Kutatók tudják, hol bukkanhatnak rá az idegen élet nyomaira

Az emberiség egyik legnagyobb kérdése továbbra is az, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban. A földönkívüli élet nyomait a NASA a Naprendszer több égitestén is kutatja. A vizsgálatok középpontjában azok a helyek állnak, ahol valaha fennállhattak az élet feltételei. Most azonban a Cornell Egyetem Carl Sagan Intézetének kutatói azonosítottak 45 olyan Föld-szerű exobolygót, mely alkalmas lehetett, vagy lehet az élet kialakulására.

Nem a sci-fi világa: a NASA már tudja, hol kell keresni az idegen életet

Az emberiség egyik legnagyobb kérdése, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban. A földönkívüli élet nyomai után kutatva a NASA a Naprendszer több égitestét is vizsgálja. A fókusz ott van, ahol az élethez szükséges feltételek valaha fennállhattak.

Idegen jelek már elérték a Földet? Megdöbbentő, mire jutottak a tudósok

Évtizedek óta kutatják a csillagászok, hogy vajon léteznek-e fejlett földönkívüli civilizációk a galaxisban. Az új kutatás szerint az idegen jelek akár már el is érhették a Földet az elmúlt hatvan évben, csak éppen nem voltunk képesek észlelni őket.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról