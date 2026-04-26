Időjárás: így szólt az első előrejelzés a rádióban

Kevesen tudják, de az időjárás-előrejelzés történetében egy amerikai egyetem játszott kulcsszerepet. Az időjárás első rádiós bemondása 1921 áprilisának végéhez köthető, és St. Louis-ban hangzott el.
Az első időjárás-előrejelzés, amelyet emberi hangon közvetítettek, 1921. április 27-én hangzott el a St. Louis University rádióállomásán. A történet azonban egy nappal korábban kezdődött: április 26-án indult el a 9YK nevű kísérleti adó, amely később WEW néven vált ismertté.

Rádió az 1920-as években, időjárás  - Illusztráció - Fotó: StockTrek Images via AFP

Hogyan hangzott el az első rádiós időjárás-előrejelzés?

A műsor minden nap 11 órakor jelentkezett, és célja az volt, hogy a lakosság számára közérthető módon adjon tájékoztatást az időjárásról. Az első ilyen adást a St. Louis University elnöke, William F. Robison tartotta, aki ezzel történelmet írt.

Ez volt az a pillanat, amikor az időjárás kilépett a tudományos jegyzetek világából, és belépett az emberek mindennapjaiba.

Miért volt fordulópont az időjárás történetében?

Korábban az időjárási adatokat főként írásban rögzítették, és csak szűk körben voltak elérhetők. A rádiós közvetítés viszont lehetővé tette, hogy az információk gyorsan és széles körben eljussanak az emberekhez.

Ez a lépés alapozta meg azt a rendszert, amely ma már természetes: hogy naponta, sőt óránként friss előrejelzéseket kapunk.

Hogyan jutottunk el a mai időjárás-előrejelzésig?

A rádiós áttörést követően a meteorológia robbanásszerű fejlődésnek indult. A technológia fejlődésével megjelentek a radarok, műholdak és digitális modellek, amelyek ma már globális szinten követik az időjárás alakulását.

 

