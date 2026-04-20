DJ-nagyik vették át az irányítást a buliban – videó

A kölni c/o pop fesztiválon fellépett a Forever Fresh DJ kollektíva, amely 60 év feletti nőkből álló projektből nőtt ki – legidősebb tagjuk 90 éves. Idős DJ-kként diszkótól a popon át rockig játszottak szetteket, és a közönséget teljesen magukkal ragadták. A kollektíva nemcsak koncert, hanem egyben üzenet is: a zene és a színpad nem korhoz kötött.
Idős DJ-k tarolták le a színpadot Kölnben
A Forever Fresh a c/o pop fesztivál és az NRW Zenei Tanács közös programja, amely 60 év feletti nőket hívott be a DJ‑világba. A résztvevők keverési technikákat, eszközhasználatot, stílust és közösségi média‑felügyeletet tanultak, így a projekt végére valóban önálló DJ-ként léphettek színpadra. A 2025‑ös kezdőfellépés után a kollektíva további koncerteket vállalt, és egyre erősebb mozgalmat jelent a zeneiparban.
Mi az a nagymamahobbi, és miért hódít a fiatalok körében?
Egyre több fiatal választ tudatosan digitális detoxot nyújtó szabadidős tevékenységeket. A nagymamahobbik egyre divatosabbak: a tűgrafikától a kertészkedésig minden analóg tevékenység hódít.
Gamer nagyi a bosst püfölte, a rendőrök pedig az ajtaját: azt hitték, meghalt
Rémülten értesítették a rendőrséget egy órák óta elérhetetlen 91 éves asszony miatt, akire végül az ajtót is rá kellett törni. A járőrök azonban holttest helyett egy boldog dédit találtak, aki éppen egy izgalmas videójáték közepében volt.