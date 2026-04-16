Időutazó mutatta meg az 5000. évet? Ijesztő képpel sokkolta az internetet

A most újra felkapott időutazó sztori valójában nem új: az „Edward” néven emlegetett férfiról már évekkel ezelőtt is jelentek meg beszámolók, amelyek szerint egy titkos kísérlet részeként jutott el a távoli jövőbe – számolt be a DailyStar. A történethez kapcsolódó kép és nyilatkozatok azonban nem számítanak bizonyított ténynek, inkább az internetes rejtélyek és álhírek világába tartoznak.

Egy magát időutazónak nevező férfi szerint fotót hozott a 5000. évből

Fotó: AI generated / Freepik

Mit állít az időutazó?

A férfi szerint a klímaváltozás miatt a sarki jég elolvadt, ezért Los Angeles a jövőben víz alá került, az emberek pedig fából épített szerkezeteken élnek tovább.

A történet mellé egy fotót is mutatott, amely állítólag ezt a jövőképet ábrázolja, de a kép eredetét és hitelességét nem támasztották alá megbízható bizonyítékok.

Egy másik önjelölt „időutazó”, Noah neve is előkerül, aki évekkel ezelőtt

azt állította, hogy 2030-ban Martin Luther King unokája, Yolanda Renee King lesz az Egyesült Államok elnöke.

Ez az állítás szintén régi internetes jóslat, nem hiteles előrejelzés – írja a Yahoo News.

Inkább internetes legenda, mint bizonyított sztori

Az ilyen történetek rendszeresen nagy figyelmet kapnak, de jellemzően nem támasztják alá őket ellenőrizhető bizonyítékok. Az interneten régóta terjednek hasonló „időutazós” legendák és álhírek, amelyek sokszor éppen azért népszerűek, mert egyszerre ijesztőek és látványosak.