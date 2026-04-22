Éveken át dézsmálta a kasszát az IKEA egyik pénztárosa, most lekapcsolták

A freiburgi kerületi bíróság előtt zajló eljárás középpontjában az áll, hogy a nő az IKEA pénztárnál betöltött pozícióját kihasználva módszeresen megkerülte a fizetési folyamatokat. A vád szerint ismerősei és rokonai rendszeresen vittek át termékeket a pénztárán úgy, hogy azok egy részét nem rögzítették a rendszerben, így fizetés nélkül jutottak hozzájuk - írja a Business Insider.

47 millió forintnak megfelelő euróval károsította meg az IKEA-át a pénztáros.

Az IKEA-tolvaj

Az ügy részletei alapján a feltételezett visszaélés nem állt meg itt. A pénztáros állítólag valódi vásárlóktól származó nyugtákat is összegyűjtött, majd ezek felhasználásával szervezte meg az áruk eltulajdonítását. A bűntársak a nyugtákon szereplő termékeket vették el az áruházból, később pedig az eredeti bizonylatokkal visszavitték azokat, így jogosnak tűnő visszatérítést kaptak.

"Wie eine Kassiererin jahrelang mit Möbel-Masche Kasse machte."



A hatóságok szerint a kifinomult módszer éveken át működhetett, mire fény derült rá. A bírósági eljárás jelenleg is folyamatban van, és várhatóan részletesen feltárja, miként történhetett meg a nagyszabású visszaélés.