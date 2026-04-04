Brutálisan meggyilkolta fiatal feleségét az illegális migráns – részletek

Egy mindössze néhány hete házas fiatal nő vesztette életét egy megrázó családi tragédiában Dallas közelében. Az illegális migráns férfi ellen indult eljárás szerint a 24 éves Francisco Mendez-Marin végzett feleségével, a 20 éves Karla Rangellel egy heves vita során – írja a NewYorkPost.

Illegális bevándorló gyilkossága Texasban – a támadáshoz használt eszköz egy zsebkés volt Fotó:Illusztráció/Unplash

Illegális migráns – sokkoló részletek derültek ki a dallasi esetről

A rendőrség március 18-án tartóztatta le a férfit a Carrolltoni Rendőrkapitányság közreműködésével. A helyszínre érkező járőrök szerint a férfi ruhája véres volt, és egy vérrel borított zsebkést is találtak nála.

A hatósági iratok szerint a férfi a helyszínen azt mondta, hogy „nem tett semmi rosszat”, sőt azt is állította, hogy „kötelessége volt megtenni” — mindezt spanyolul.

A pár alig egy hónapja házasodott össze, amikor a végzetes vita történt. A nyomozók szerint a támadás különösen kegyetlen volt, a férfi egy zsebkést használt.

Politikai reakciók és újra fellángoló vita

Az ügy után az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) is megszólalt. Közleményükben kiemelték, hogy az elkövető illegálisan tartózkodott az országban, és szerintük nem lett volna szabad bejutnia.

A Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) külön kérte a texasi hatóságokat, hogy a férfit semmiképp se engedjék szabadon. Jelenleg a Dallas megyei börtönben tartják fogva.

Az eset ismét ráirányította a figyelmet az Egyesült Államok bevándorlási politikájára, különösen az ilyen súlyos bűncselekmények kapcsán.

