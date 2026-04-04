Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Nagy a baj: sorra zuhannak le az amerikai vadászgépek, több pilóta eltűnhetett

2026. április 04. 12:38
Irán közelében súlyos veszteséget szenvedett el az Egyesült Államok légiereje: egyetlen nap alatt két harci repülőgép is megsemmisült. Az amerikai veszteség újabb fordulatot jelez a közel-keleti háborúban.
hormuzi - szorosrepülőgépegyesült államokf - 15

Irán térségében az Egyesült Államok hadereje komoly csapást szenvedett el, miután április 3-án két repülőgép is kiesett a harcból. A beszámolók szerint egy F-15-ös vadászgépet lelőttek, míg egy A-10 Thunderbolt II a Hormuzi-szoros közelében zuhant le.

Irán amerikai repülőgép háború
Irán: egy nap alatt két amerikai repülőgépet vesztett az Egyesült Államok Fotó: JACK GUEZ / AFP

Az amerikai veszteség részletei egyelőre nem teljesen tisztázottak. Két kormányzati forrás szerint az A-10 pilótáját sikeresen kimentették, azonban a baleset körülményeiről nem adtak ki további információkat.

Ellentmondásos jelentések

Az amerikai források szerint a pilóta még képes volt elhagyni Irán légterét, mielőtt katapultált. Ezzel szemben az iráni médiában az jelent meg, hogy a gépet lelőtték, és a Perzsa-öbölbe zuhant.

Az amerikai hadvezetés egyelőre nem kommentálta hivatalosan az esetet, ami tovább növeli a bizonytalanságot a történtek körül.

Fokozódó harcok a térségben

A hírek szerint az A-10-esek részt vettek a korábban lelőtt F-15-ös pilótájának felkutatásában is. A művelet során iráni erők megpróbálták támadni a mentésben részt vevő helikoptereket, azonban amerikai személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

 

