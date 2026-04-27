Az egész világ erre figyel: Irán üzent az Egyesült Államoknak

Új fordulat jöhet a közel-keleti konfliktusban: Irán váratlan ajánlatot tett az Egyesült Államoknak a háború lezárására és a Hormuzi-szoros megnyitására.
Az Irán által benyújtott javaslat szerint a felek megállapodhatnának a háború lezárása érdekében egy tartós tűzszünetről, miközben Teherán vállalná a Hormuzi-szoros megnyitását is. Az Axios értesülései szerint az ajánlatot az iráni külügyminiszter, Abbasz Aragcsi juttatta el amerikai partnerekhez pakisztáni közvetítőkön keresztül.

A Hormuzi-szoros kulcsszerepet játszik a globális energiaszállításban Fotó: - / IRIB TV

A terv egyik legfontosabb eleme, hogy az atomprogramról szóló tárgyalásokat csak későbbre halasztanák. Az iráni álláspont szerint előbb a tengeri útvonalakat kell felszabadítani és feloldani az iráni kikötők blokádját.

Washington dilemmája

A Fehér Ház már megkapta az ajánlatot, de egyelőre nem világos, hogy az Egyesült Államok hajlandó-e elfogadni azt. Szakértők szerint a blokád feloldása és a konfliktus lezárása csökkentené Washington egyik legfontosabb nyomásgyakorlási eszközét az iráni atomprogrammal kapcsolatban.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban lemondta követei – Steve Witkoff és Jared Kushner – tervezett tárgyalását az iráni féllel. Mint fogalmazott, az Egyesült Államok „minden ütőkártyát a kezében tart”.

A Hormuzi-szoros a konfliktus kezdete óta zárva van, amit tovább súlyosbít az amerikai haditengerészet által fenntartott tengeri blokád. A térség stabilitása így továbbra is kulcskérdés a globális gazdaság számára.

 

