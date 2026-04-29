Amerikai akció a tengeren: feltartóztattak egy hajót az iráni blokád miatt

Az Egyesült Államok erői továbbra is aktívan fellépnek az iráni blokád érvényesítése érdekében. Az amerikai haditengerészet és a tengerészgyalogság egységei ezúttal az Arab-tengeren hajtottak végre ellenőrzést egy gyanús kereskedelmi hajón.

A hivatalos tájékoztatás szerint az amerikai tengerészgyalogosok a 31. expedíciós egységből szálltak fel az M/V Blue Star III nevű hajóra. A járművet azért állították meg, mert felmerült a gyanú, hogy Irán felé tart, megsértve ezzel az amerikai korlátozásokat.

Az ellenőrzés során azonban kiderült, hogy a hajó útvonala végül nem tartalmaz iráni kikötőt, így az amerikai erők a vizsgálat után szabadon engedték a járművet.

Earlier today in the Arabian Sea, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/V Blue Star III, a commercial ship suspected of attempting to transit to Iran in violation of the U.S. blockade of Iranian ports. U.S. forces released the vessel after conducting a… pic.twitter.com/UFx329OsHj — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026

Mi az iráni blokád, és miért ellenőrzik a hajókat?

Az iráni blokád az Egyesült Államok által alkalmazott szankciós és katonai intézkedések része, amelyek célja, hogy korlátozzák Irán gazdasági és kereskedelmi mozgásterét. Ennek egyik kulcseleme a tengeri forgalom ellenőrzése.

Az amerikai erők rendszeresen vizsgálják azokat a hajókat, amelyek gyaníthatóan iráni kikötők felé tartanak. Az ilyen akciók célja, hogy megakadályozzák a szankciók kijátszását és biztosítsák a szabályok betartását.

Mekkora a művelet eddigi hatása az iráni blokád során?

Az eddigi adatok alapján az amerikai erők már 39 hajót térítettek el vagy irányítottak át annak érdekében, hogy megfeleljenek az iráni blokád előírásainak. Ez jól mutatja, hogy a művelet nem elszigetelt akció, hanem egy folyamatosan zajló, kiterjedt ellenőrzési rendszer része.