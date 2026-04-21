Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy szerinte Iránnak nincs más választása, mint egyezségre jutni, a megállapodás pedig „nagyszerű” lesz.

Donald Trump: Iránnak nincs más választása, mint egyezségre jutni

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Az elnök a CNBC televíziónak kedden adott telefoninterjúban azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok „nagyon erős tárgyalási pozícióban van”, célja pedig, hogy eljusson oda, ahova 47 éven keresztül egyetlen amerikai elnök sem tudott eljutni, azaz megoldja az Irán által jelentett fenyegetést.

Az elnök „hatalmas sikernek” nevezte az iráni kikötőkre egy héttel ezelőtt bevezetett blokádot, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok tartja teljes ellenőrzése alatt a Hormuzi-szorost.

Donald Trump szintén kedden internetes közösségi oldalán egy egymondatos bejegyzésben azt állította, hogy Irán több alkalommal megsértette a 10 napos tűzszünetet, ami kedd éjszaka lejár.

Az elnök egy másik bejegyzésben üzenetet küldött a teheráni vezetőknek, akik – az elnök szavai szerint – „hamarosan tárgyalni fognak az amerikai elnök képviselőivel”.

Üzenetében nyolc halálra ítélt nő szabadon engedését kérte az iráni hatóságoktól, és azt írta, hogy „nagyon hálás lenne”, ha Irán teljesítené a kérést, amit figyelembe vennének a béketárgyalásokon is. „Nagyszerű kezdet lenne a tárgyalásainkhoz” – fogalmazott Donald Trump.

A Trump-kormány szándéka és előzetes közlése szerint kedden folytatódnak Iszlámábádban a béketárgyalások Iránnal, amelyen az amerikai delegációt J.D. Vance alelnök vezeti. Hogy mikor ülhetnek ténylegesen tárgyalóasztalhoz a felek, egyelőre a washingtoni kormány sem közölte.