Előkerült Putyin és egészen elképesztő bejelentést tett

„A magunk részéről mindent meg fogunk tenni, ami az önök érdekeit, a régió összes népének érdekeit szolgálja, annak érdekében, hogy ez a béke a lehető leggyorsabban megvalósuljon” – hangoztatta az orosz vezető.

Az iráni konfliktus középpontjában Putyin békeközvetítő szerepet vállalna Teherán támogatásával (Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL)

Putyin elmondta, hogy üzenetet kapott Modzstaba Hameneitől, Irán legfőbb vezetőjétől, akinek egészséget és jólétet kívánt. „Nagyon reméljük, hogy erre a bátorságra és a függetlenség iránti törekvésre támaszkodva az iráni nép az új vezető irányítása alatt átmegy ezen a nehéz próbatételekkel teli időszakon – és beköszönt a béke” – tette hozzá.

Aragcsi megköszönte Moszkvának Teherán támogatását. Méltatta a két ország közötti kapcsolatokat, és kifejezte meggyőződését, hogy ezek tovább fognak erősödni. Kijelentette, hogy Irán folytatni fogja a harcot az Egyesült Államok ellen.

„Az egész világ számára bebizonyosodott, hogy az iráni nép ellenállásával, bátorságával képes volt ellenállni az amerikai támadásoknak, az amerikai agressziónak, és képes lesz kibírni és kiállni ezt az időszakot” – hangoztatta.

A tárgyalások megkezdése előtt az iráni miniszter kijelentette, hogy meg akarja beszélni Oroszországgal az erőfeszítések összehangolását a közel-keleti konfliktus lezárása érdekében.

A találkozón orosz részről részt vett még Szergej Lavrov külügyminiszter, Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója és Igor Kosztyukov, az orosz fegyveres erők hírszerző főcsoportfőnökségének vezetője is. Az iráni delegációnak tagja volt Kazem Garib-Abadi külügyminiszter-helyettes és Kazem Dzsalali moszkvai nagykövet is.

