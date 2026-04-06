Elképesztő amerikai mentőakció Iránban: megvan a lelőtt pilóta

Az iráni mentőakció során mélyen ellenséges területre hatoltak be az amerikai erők, hogy kimentsék a második pilótát. A művelet merészsége miatt máris legendás katonai mentőakciókhoz hasonlítják. Megtalálták az amerikai csapatok azt a pilótát, akinek a vadászgépét pénteken lőtte le az iráni haderő a közel-keleti ország felett. A New York Times forrásai szerint a kommandósoknak mélyen ellenséges területre kellett behatolniuk, de a szombat éjjeli akcióban végül a pilóta nyomára akadtak. A pilóta megsérült, de stabil állapotban van. A mentőakción több száz katona dolgozott, és több tucat légi járművet vetettek be.
Az iráni mentőakció részletei
Donald Trump szerint az iráni mentőakció az amerikai hadtörténelem egyik legmerészebb kutató-mentő művelete volt. A bevetés középpontjában egy lelőtt F–15-ös személyzete állt: a pilótát még pénteken két katonai helikopterrel kimentették, a másik katonának, egy nagy tekintélyű ezredesnek azonban majdnem két napon át bujkálnia kellett Irán távoli, ellenséges térségében. A férfit közben Reaper drónok védték a levegőből, ő maga pedig csupán egy pisztollyal próbálta elkerülni az elfogást, miközben az amerikai hadvezetés versenyt futott az idővel.
A mentőakció végül rendkívül összetett műveletté nőtt: több tucat harci repülőgép, helikopter és különleges műveleti katona vett részt benne.
A CIA eközben félrevezető információkkal is próbálta összezavarni az iráni erőket, azt a látszatot keltve, hogy az ezredest már megtalálták. Trump azt állította, a hadtörténetben most először sikerült két amerikai repülőst külön-külön, mélyen ellenséges területen kimenteni. Már ez önmagában is mutatja, mennyire ritka, nagy politikai és katonai súlyú bevetésről van szó.
A boszniai pilótamentés
A hasonló akciók sorában gyakran emlegetik Scott O’Grady boszniai menekülését 1995-ből. Az amerikai pilóta hat napon át bujkált a szerbek elől, miközben éhezéssel, szomjúsággal és sérülésekkel is küzdött, végül tengerészgyalogos helikopterek mentették ki mélyen az ellenséges területről. Története később filmfeldolgozást is kapott.
A vietnámi mentőexpedíció
A vietnámi háború egyik legismertebb mentése 1972-ben zajlott. Iceal Hambleton alezredes több mint 11 napig rejtőzött az észak-vietnámi erők gyűrűjében, miközben a kimentésére indított műveletek több halálos áldozatot követeltek. Végül egy SEAL-egység menekítette ki.
Az iraki túlélélő
A brit hadsereg egyik legismertebb iraki bevetése inkább menekülésként és szétesésként vált hírhedtté 1991-ben. A nyolcfős SAS-csapat kommunikációs hibák és félresikerült mentési kísérletek után kettészakadt, többen meghaltak vagy fogságba estek, miközben Colin Armstrong egyedül, gyalog jutott el Szíriába. Az ügyből később több könyv és komoly vita is született.
A sierra leone-i túszmentés
2000-ben Sierra Leonéban brit különleges erők helikopteres rohammal szabadították ki a West Side Boys nevű fegyveres banda által fogva tartott túszokat. A művelet sikeres volt, de egy brit katona életét vesztette.
A vakmerő afganisztáni kimenekítés
Az afganisztáni akció 2007-ben azért vált legendássá, mert brit tengerészgyalogosok Apache helikopterek oldalára rögzítve indultak vissza elesett társuk holttestéért.
Az ugandai rajtaütés
Az ugandai mentőakció 1976-ban azért került be a hadtörténelembe, mert az izraeliek több mint száz túszt szabadítottak ki egy elképesztően gyors, alig 53 perces bevetésben. Az iráni mentés most ebbe a sorba próbál belépni.
Az akciókról részletesen beszámolt a Daily Mail, akiknek összehasonlításából dolgoztunk.
Sorra zuhannak le az amerikai vadászgépek, több pilóta eltűnhetett
Irán térségében az Egyesült Államok hadereje komoly csapást szenvedett el, miután április 3-án két repülőgép is kiesett a harcból. A beszámolók szerint egy F-15-ös vadászgépet lelőttek, míg egy A-10 Thunderbolt II a Hormuzi-szoros közelében zuhant le.