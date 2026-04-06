Elképesztő amerikai mentőakció Iránban: megvan a lelőtt pilóta

Az iráni mentőakció során mélyen ellenséges területre hatoltak be az amerikai erők, hogy kimentsék a második pilótát. A művelet merészsége miatt máris legendás katonai mentőakciókhoz hasonlítják. Megtalálták az amerikai csapatok azt a pilótát, akinek a vadászgépét pénteken lőtte le az iráni haderő a közel-keleti ország felett. A New York Times forrásai szerint a kommandósoknak mélyen ellenséges területre kellett behatolniuk, de a szombat éjjeli akcióban végül a pilóta nyomára akadtak. A pilóta megsérült, de stabil állapotban van. A mentőakción több száz katona dolgozott, és több tucat légi járművet vetettek be.

Donald Trump szerint az iráni mentőakció az amerikai hadtörténelem egyik legmerészebb kutató-mentő művelete volt

Az iráni mentőakció részletei

Donald Trump szerint az iráni mentőakció az amerikai hadtörténelem egyik legmerészebb kutató-mentő művelete volt. A bevetés középpontjában egy lelőtt F–15-ös személyzete állt: a pilótát még pénteken két katonai helikopterrel kimentették, a másik katonának, egy nagy tekintélyű ezredesnek azonban majdnem két napon át bujkálnia kellett Irán távoli, ellenséges térségében. A férfit közben Reaper drónok védték a levegőből, ő maga pedig csupán egy pisztollyal próbálta elkerülni az elfogást, miközben az amerikai hadvezetés versenyt futott az idővel.

A mentőakció végül rendkívül összetett műveletté nőtt: több tucat harci repülőgép, helikopter és különleges műveleti katona vett részt benne.

A CIA eközben félrevezető információkkal is próbálta összezavarni az iráni erőket, azt a látszatot keltve, hogy az ezredest már megtalálták. Trump azt állította, a hadtörténetben most először sikerült két amerikai repülőst külön-külön, mélyen ellenséges területen kimenteni. Már ez önmagában is mutatja, mennyire ritka, nagy politikai és katonai súlyú bevetésről van szó.

A boszniai pilótamentés

A hasonló akciók sorában gyakran emlegetik Scott O’Grady boszniai menekülését 1995-ből. Az amerikai pilóta hat napon át bujkált a szerbek elől, miközben éhezéssel, szomjúsággal és sérülésekkel is küzdött, végül tengerészgyalogos helikopterek mentették ki mélyen az ellenséges területről. Története később filmfeldolgozást is kapott.