Ekkora lélekjelenléte nem sok gyereknek van; az autópályán ájult el a sofőr – videó

Diákok mentették meg társaik és a buszvezető életét Mississippi államban. Az iskolabusz hazafelé szállított 40 diákot az autópályán, amikor a sofőr, a 46 éves Leah Taylor asztmás rohamot kapott – írja az NBC News.

Diákok mentették meg társaik és az iskolabusz vezetőjének életét Mississippi államban (a kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

A nő megpróbálta elővenni a gyógyszerét, de másodperceken belül elvesztette az eszméletét. A sofőr mögött ülő 12 éves Jackson Casnave észrevette, hogy a busz furcsán megy, és kitér a sávból. A fiú azonnal felugrott, és átvette a kormányt, miközben kiabált a többieknek, hogy hívjanak segítséget.

A szintén 12 éves Darrius Clark is előreszaladt, és rátaposott a fékre, így a két fiúnak sikerült megállítania a buszt. Eközben Clark testvére tárcsázta a segélyhívót, és elmondta, mi történt.

Az iskolabusz megállítása után a gyerekeknek még arra is volt lélekjelenlétük, hogy megmentsék a sofőr életét. A 15 éves Destiny Cornelius megtalálta a nő inhalálóját, és társai segítségével beadta a gyógyszert. A diákokat az eset után kitüntették az iskolában.

