Felzaklató videón az életükért sikoltozó gyerekek, vonat elé hajtott egy iskolabusz

Hajmeresztő baleset történt Floridában egy vasúti átjáróban. Egy iskolabusz a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott, és csupán egy hajszálon múlt, hogy a baleset nem torkoltt tragédiába – írja a Fox 35.

Centiken múlt a tömegszerencsétlenség: vonat elé hajtott egy iskolabusz

A meghökkentő eset április 2-án történt Bushnell városában. A sofőr tanítás után szállította haza a diákokat. Amikor a busz a vasúti átjárón hajtott volna át, előtte forgalmi dugó alakult ki, a busz pedig a tilos jelzés közben a síneken rekedt.

Az esetről készült felvételen látható, amint a busz a dugó miatt megakad az átjáróban – miközben a jelzőlámpa már tilosat mutat. A sofőr az utolsó pillanatban húzódott le a sínekről, de a busz hátsó része így is összeért az érkező vonattal.

Az iskolabuszon 29 diák tartózkodott, csodával határos módon senki sem sérült meg. A hatóságok közlése szerint azonban a gyerekek többségét traumatizálta a baleset.

A nyomozás során különösen aggasztó részletre derült fény: a felvételeken hallható egy hang – feltehetően a sofőré –, amely azt mondja: „Nem fogok megállni egy vonat miatt.” Ez a kijelentés alátámasztja a hatóságok álláspontját, miszerint a baleset megelőzhető lett volna.

A 67 éves sofőrt, Yvonne Hamptont a rendőrség őrizetbe vette, a nyomozás folyamatban van.

Iskolabusz ütközött több járművel

Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, tragikus baleset történt egy osztállyal március végén Tennessee államban. Az iskolabusz egy dömperrel és egy személyautóval ütközött össze egy több járművet érintő karambol során. A balesetben két diák életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek.