Fegyver dördült egy iskolában – diák lőtt osztálytársára Kárpátalján

Az iskolai lövöldözés egy kárpátaljai középiskolában történt, ahol egy kilencedik osztályos tanuló rálőtt az egyik osztálytársára – jelentette be Facebook-oldalán az iskola igazgatója, Maha László.

Az ukrán rendőrség csütörtök reggel kapott bejelentést az esetről. A rendelkezésre álló információk szerint a fiatalkorú elkövető előbb megfenyegette társait, majd egy fegyvert elővéve két lövést adott le egy másik diákra, ezt követően pedig elmenekült a helyszínről. A hatóságok rövid időn belül elfogták.

A sérült diákot a mentők a helyszínen ellátták, állapota nem életveszélyes. Az elsődleges adatok szerint a támadáshoz gumilövedékes fegyvert használt az elkövető. Az ügy körülményeit a nyomozók, valamint a fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó rendőrök vizsgálják, egyebek mellett azt is, hogyan juthatott fegyverhez a diák.

Az iskolai lövöldözés miatt szigorították a szabályokat a csapi iskolában

Az iskola igazgatója arra kérte a szülőket, hogy fokozottan figyeljék gyermekeik internethasználatát és kapcsolatait. Jelezte továbbá, hogy az intézmény kezdeményezi iskolarendőr alkalmazását a városi tanácsnál. A történtek nyomán az iskola szigorította a belső szabályokat: a tanulók tanítási időben nem hagyhatják el az intézmény területét, mobiltelefonjaikat pedig minden tanóra elején kijelölt helyen kell leadniuk.