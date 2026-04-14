Most érkezett! Iskolai lövöldözés rázta meg Törökországot – videó

Sanliurfa tartományban, a Siverek körzetben 2026. április 14-én, kedden történt az iskolai lövöldözés, amely megrázta az egész országot. A tartomány kormányzója szerint a 19 éves elkövető az iskola egykori diákja volt, aki reggel hatolt be az intézménybe, majd tüzet nyitott az ott tartózkodókra. A sérültek között több középiskolás is van, a hatóságok és az egészségügyi egységek pedig azonnal a helyszínre vonultak – tájékoztatott az MTI.
Mit lehet tudni a törökországi iskolai lövöldözésről?
A hivatalos közlés szerint legalább 16 ember sérült meg a támadásban, közülük 12 embert a sivereki kórházban ápolnak.
Török sajtóinformációk alapján az egyik megsebesült tanár állapota súlyos.
A beszámolók szerint a támadó válogatás nélkül lőtt az iskola épületében tartózkodókra. Olyan értesülések is napvilágot láttak, amelyek szerint a fiú a tragédia előtt több embert túszul ejtett, ezt azonban a hatóságok részéről még nem minden részletében erősítették meg.
Egy volt diák lehetett az elkövető
A tartomány kormányzója azt mondta, a lövöldöző 19 éves volt, és korábban az iskola tanulója lehetett. A támadás indítéka egyelőre nem ismert, a nyomozás jelenleg is tart.
Az első jelentések szerint az elkövető a támadás végén saját maga ellen fordította a fegyvert.
Ritka, de megrázó eset
A mostani támadás ismét ráirányította a figyelmet az iskolai biztonság kérdésére és a fegyveres erőszak veszélyeire. Bár Törökországban az ilyen jellegű incidensek nem számítanak mindennaposnak, helyi becslések szerint nagyon sok lőfegyver van forgalomban, nagy részük illegálisan.
A hatóságok várhatóan a következő órákban és napokban további részleteket is közölnek arról, mi vezethetett a tragikus iskolai lövöldözéshez.
Egy ember meghalt, hatan megsérültek egy brutális lövöldözésben egy New Jersey-i gyorsétteremben. A lövöldözés sokkolta a helyieket, a hatóságok szerint azonban nem véletlenszerű támadás történt
Egy középiskolás diák rálőtt egy tanárra egy texasi iskolában, majd saját maga ellen fordította a fegyvert. Az iskolai lövöldözés nagy riadalmat keltett a helyi közösségben.