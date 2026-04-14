Most érkezett! Iskolai lövöldözés rázta meg Törökországot – videó

Súlyos támadás történt kedden Törökországban, ahol lövések dördültek el egy középiskolában. Az iskolai lövöldözés következtében legalább 16 ember, köztük több diák is megsérült, az elkövető pedig a hatóságok közlése szerint végzett magával.
Sanliurfa tartományban, a Siverek körzetben 2026. április 14-én, kedden történt az iskolai lövöldözés, amely megrázta az egész országot. A tartomány kormányzója szerint a 19 éves elkövető az iskola egykori diákja volt, aki reggel hatolt be az intézménybe, majd tüzet nyitott az ott tartózkodókra. A sérültek között több középiskolás is van, a hatóságok és az egészségügyi egységek pedig azonnal a helyszínre vonultak – tájékoztatott az MTI.

Iskolai lövöldözés: Ez a DHA (Demiroren Hírügynökség) által 2026. április 14-én készített és közzétett kép különleges erők biztonsági erőinek felvételét mutatja az iskolát körülvéve, miközben diákokat evakuálnak Törökország délkeleti részén - This handout photograph taken and released on April 14, 2026 by Turkish news agency DHA (Demiroren News Agency) shows special force security surrounding the school as students are evacuated in southeastern Turkey. Special security forces, who have been deployed to the school in the Siverek district of Sanliurfa province, evacuated the students, while efforts to convince the attacker to surrender were under way, private broadcaster NTV reported. (Photo by Handout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP) / Turkey OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Fotó: HANDOUT / DHA (Demiroren News Agency) /AFP

Mit lehet tudni a törökországi iskolai lövöldözésről?

A hivatalos közlés szerint legalább 16 ember sérült meg a támadásban, közülük 12 embert a sivereki kórházban ápolnak.

Török sajtóinformációk alapján az egyik megsebesült tanár állapota súlyos.

A beszámolók szerint a támadó válogatás nélkül lőtt az iskola épületében tartózkodókra. Olyan értesülések is napvilágot láttak, amelyek szerint a fiú a tragédia előtt több embert túszul ejtett, ezt azonban a hatóságok részéről még nem minden részletében erősítették meg.

Ez a DHA (Demiroren Hírügynökség) által 2026. április 14-én készített és közzétett kép egy sérült diákot mutat, akit különleges erők evakuáltak, miközben a délkelet-törökországi iskolát körülvették - This handout photograph taken and released on April 14, 2026 by Turkish news agency DHA (Demiroren News Agency) shows an injured student evacuated as special force security surround the school in southeastern Turkey. Special security forces, who have been deployed to the school in the Siverek district of Sanliurfa province, evacuated the students, while efforts to convince the attacker to surrender were under way, private broadcaster NTV reported. (Photo by Handout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP) / Turkey OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Fotó: HANDOUT / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

Egy volt diák lehetett az elkövető

A tartomány kormányzója azt mondta, a lövöldöző 19 éves volt, és korábban az iskola tanulója lehetett. A támadás indítéka egyelőre nem ismert, a nyomozás jelenleg is tart.

Az első jelentések szerint az elkövető a támadás végén saját maga ellen fordította a fegyvert.

Ritka, de megrázó eset

A mostani támadás ismét ráirányította a figyelmet az iskolai biztonság kérdésére és a fegyveres erőszak veszélyeire. Bár Törökországban az ilyen jellegű incidensek nem számítanak mindennaposnak, helyi becslések szerint nagyon sok lőfegyver van forgalomban, nagy részük illegálisan.

A hatóságok várhatóan a következő órákban és napokban további részleteket is közölnek arról, mi vezethetett a tragikus iskolai lövöldözéshez.

BREAKING: A shooting occurred at a school in Şanlıurfa, Turkey. The suspect injured seven people before taking his own life
by u/AcademicReality173 in masskillers

