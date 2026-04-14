Most érkezett! Iskolai lövöldözés rázta meg Törökországot – videó

Sanliurfa tartományban, a Siverek körzetben 2026. április 14-én, kedden történt az iskolai lövöldözés, amely megrázta az egész országot. A tartomány kormányzója szerint a 19 éves elkövető az iskola egykori diákja volt, aki reggel hatolt be az intézménybe, majd tüzet nyitott az ott tartózkodókra. A sérültek között több középiskolás is van, a hatóságok és az egészségügyi egységek pedig azonnal a helyszínre vonultak – tájékoztatott az MTI.

Iskolai lövöldözés: Ez a DHA (Demiroren Hírügynökség) által 2026. április 14-én készített és közzétett kép különleges erők biztonsági erőinek felvételét mutatja az iskolát körülvéve, miközben diákokat evakuálnak Törökország délkeleti részén

Fotó: HANDOUT / DHA (Demiroren News Agency) /AFP

Mit lehet tudni a törökországi iskolai lövöldözésről?

A hivatalos közlés szerint legalább 16 ember sérült meg a támadásban, közülük 12 embert a sivereki kórházban ápolnak.

Török sajtóinformációk alapján az egyik megsebesült tanár állapota súlyos.

A beszámolók szerint a támadó válogatás nélkül lőtt az iskola épületében tartózkodókra. Olyan értesülések is napvilágot láttak, amelyek szerint a fiú a tragédia előtt több embert túszul ejtett, ezt azonban a hatóságok részéről még nem minden részletében erősítették meg.

Ez a DHA (Demiroren Hírügynökség) által 2026. április 14-én készített és közzétett kép egy sérült diákot mutat, akit különleges erők evakuáltak, miközben a délkelet-törökországi iskolát körülvették

Fotó: HANDOUT / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

Egy volt diák lehetett az elkövető

A tartomány kormányzója azt mondta, a lövöldöző 19 éves volt, és korábban az iskola tanulója lehetett. A támadás indítéka egyelőre nem ismert, a nyomozás jelenleg is tart.

Az első jelentések szerint az elkövető a támadás végén saját maga ellen fordította a fegyvert.

Ritka, de megrázó eset

A mostani támadás ismét ráirányította a figyelmet az iskolai biztonság kérdésére és a fegyveres erőszak veszélyeire. Bár Törökországban az ilyen jellegű incidensek nem számítanak mindennaposnak, helyi becslések szerint nagyon sok lőfegyver van forgalomban, nagy részük illegálisan.

A hatóságok várhatóan a következő órákban és napokban további részleteket is közölnek arról, mi vezethetett a tragikus iskolai lövöldözéshez.