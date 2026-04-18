Izomláznak hisszük, de végzetes bajt is jelezhet

Az úgynevezett rabdomiolízis nevű állapot során az izomsejtek súlyosan károsodnak és szétesnek. A sejtekből kiszabaduló anyagok – különösen a mioglobin – a véráramba jutva, az egyszerű izomláz tünetei mögé rejtőzve, komoly károkat okozhatnak, elsősorban a vesékben – írja a Bild.
Amikor az izomláz több mint egyszerű fájdalom
A rabdomiolízis egyik legfontosabb figyelmeztető jele az erős izomfájdalom és az indokolatlan izomgyengeség.
Gyakran megjelenik a sötét, cola színű vizelet, amely a kiürülő mioglobin jelenlétére utal.
A diagnózist nehezíti, hogy a betegek többségénél nem jelentkezik egyszerre minden tünet. Súlyos esetben akut veseelégtelenség alakulhat ki, amely az egyik legveszélyesebb szövődmény.
Kiváltó okok
A betegséget kiválthatja extrém fizikai terhelés, különösen ha valaki nincs hozzászokva az intenzív mozgáshoz. Emellett bizonyos gyógyszerek, alkohol vagy drogok, valamint fertőzések is hozzájárulhatnak a kialakulásához.
Kezelés
A kezelés középpontjában a veseműködés megőrzése áll, ezért a betegek nagy mennyiségű infúziós folyadékot kapnak. Ezzel segítik a káros anyagok kiürülését és csökkentik a szövődmények kockázatát. Súlyos esetekben gyógyszeres beavatkozásra, műtétre vagy akár dialízisre is szükség lehet az élet megmentése érdekében.
Több diák is kórházba került a szadista edző miatt
Egy amerikaifutball-edzőt felfüggesztettek, miután több diák kórházba került. A beszámolók szerint a játékosoknak rendszeresen 300–400 fekvőtámaszt kellett teljesíteniük, sőt előfordult, hogy egy órán belül 300-at pihenő és víz nélkül. Az egyik szülő szerint fia súlyos állapotban, rabdomiolízis tüneteivel került kórházba. Az iskola felhívta a szülők figyelmét, hogy milyen tünetegyüttesek előfordulására figyeljenek a gyerekeknél, ami veszélyre utalhat.
Hogyan enyhíthető az izomláz?
Az izomláz valójában nem a tejsav miatt alakul ki, hanem az izomrostok apró sérülései nyomán kialakuló gyulladás következménye. A fájdalom 12–48 órával edzés után jelentkezik, amikor az immunrendszer helyreállító munkája zajlik az izmokban, és ez teljesen természetes regenerációs folyamat. Megfelelő pihenéssel, hideg–meleg terápiával, és további hasznos tippek betartásával enyhíthető a fájdalom.