Izomláznak hisszük, de végzetes bajt is jelezhet

Az úgynevezett rabdomiolízis nevű állapot során az izomsejtek súlyosan károsodnak és szétesnek. A sejtekből kiszabaduló anyagok – különösen a mioglobin – a véráramba jutva, az egyszerű izomláz tünetei mögé rejtőzve, komoly károkat okozhatnak, elsősorban a vesékben – írja a Bild.

Izomláz, ami nem múlik: a háttérben akár súlyos betegség is állhat

Fotó: Unsplash

Amikor az izomláz több mint egyszerű fájdalom

A rabdomiolízis egyik legfontosabb figyelmeztető jele az erős izomfájdalom és az indokolatlan izomgyengeség.

Gyakran megjelenik a sötét, cola színű vizelet, amely a kiürülő mioglobin jelenlétére utal.

A diagnózist nehezíti, hogy a betegek többségénél nem jelentkezik egyszerre minden tünet. Súlyos esetben akut veseelégtelenség alakulhat ki, amely az egyik legveszélyesebb szövődmény.

Kiváltó okok

A betegséget kiválthatja extrém fizikai terhelés, különösen ha valaki nincs hozzászokva az intenzív mozgáshoz. Emellett bizonyos gyógyszerek, alkohol vagy drogok, valamint fertőzések is hozzájárulhatnak a kialakulásához.

Kezelés

A kezelés középpontjában a veseműködés megőrzése áll, ezért a betegek nagy mennyiségű infúziós folyadékot kapnak. Ezzel segítik a káros anyagok kiürülését és csökkentik a szövődmények kockázatát. Súlyos esetekben gyógyszeres beavatkozásra, műtétre vagy akár dialízisre is szükség lehet az élet megmentése érdekében.