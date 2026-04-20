Fegyveres férfi próbált bejutni az izraeli nagykövetségre, a kerítésről húzták vissza a rendőrök – videó

Egy izraeli nagykövetség elleni támadási kísérlet ügyében folyik eljárás Londonban, az Old Bailey bíróságon. A vád szerint egy férfi fegyverrel próbált bejutni a Kensingtonban található diplomáciai területre, miközben a gázai eseményekre hivatkozva „bosszúról” beszélt. Az ügyben biztonsági kamerás felvételeket és rendőrségi testkamerás videókat is bemutattak – írja a Jewish News.
A kerítésen átmászva próbált bejutni az izraeli nagykövetség területére
A bíróságon bemutatott felvételek szerint a 34 éves, Kuwaitban született Abdullah Albadri tavaly április 28-án érkezett meg a nyugat-londoni Kensington Palace Gardensbe, ahol több nagykövetség is található, köztük az izraeli nagykövetség. A férfi sötét ruhában, fejét kendővel takarva közelítette meg a területet, majd felmászott egy 2,4 méteres fémkerítésre. Két fegyveres diplomáciai védelmi tiszt azonnal közbelépett, és visszahúzta a férfit a földre, miközben az állítólag megpróbált bejutni a nagykövetség területére. A helyszíni átvizsgálás során két, körülbelül 10 centiméteres, recés pengéjű kést találtak nála, valamint több iratot, köztük egy úgynevezett „mártírlevelet”.
A testkamerás felvételeken hallható, ahogy a férfi azt mondja: „megvan a fegyverem”, majd később így fogalmaz: „bűncselekményt akartam elkövetni ott bent”.
A férfi a kihallgatás során tagadta, hogy terrorcselekményre készült volna, és azt állította, hogy a késeket személyes okból, hajléktalansága miatt tartotta magánál. A bíróságon az is elhangzott, hogy menedékkérelmét korábban elutasították, miután 2021-ben és 2025-ben is kis csónakokkal jutott be az Egyesült Királyságba.
