Elszabadult a káosz: így menekítették ki az amerikai alelnököt a Fehér Házból – videó

Egy több fegyverrel felszerelkezett támadó lövöldözésbe kezdett a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsoráján. A biztonsági erők gyorsan közbeléptek, és kimenekítették Donald Trumpot, valamint a jelenlévőket. A támadás során egy rendőrt lövés ért, de a golyóálló mellény megmentette az életét, egy titkosszolgálati ügynök pedig megsérült. Az elkövetőt a bálterem közelében elfogták, és jelenleg is vizsgálják az indítékát, illetve a körülményeket.

Videón, ahogy J. D. Vance amerikai alelnököt kimenekítik a bálteremből:

Fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen

Az elnök nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón számolt be a történtekről és közölte, a gyanúsítottról egyelőre annyit tudni, hogy Kaliforniából származik. Donald Trump elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg.