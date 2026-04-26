Vérfagyasztó pillanatok a Fehér Házban: fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen – videó

Macron elképesztő dologra vetemedett a választás előtt – mit képzel magáról?

JD Vance

Elszabadult a káosz: így menekítették ki az amerikai alelnököt a Fehér Házból – videó

Fegyveres támadás rázta meg a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsoráját: lövések dördültek, egy rendőr megsérült, miközben a biztonsági erők kimenekítették Donald Trumpot és családját. Az elkövetőt perceken belül elfogták, de a hatóságok még vizsgálják, mi állhatott a hátterében. Videón mutatjuk, ahogy az amerikai alelnököt kimenekítik a teremből!
Egy több fegyverrel felszerelkezett támadó lövöldözésbe kezdett a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsoráján. A biztonsági erők gyorsan közbeléptek, és kimenekítették Donald Trumpot, valamint a jelenlévőket. A támadás során egy rendőrt lövés ért, de a golyóálló mellény megmentette az életét, egy titkosszolgálati ügynök pedig megsérült. Az elkövetőt a bálterem közelében elfogták, és jelenleg is vizsgálják az indítékát, illetve a körülményeket. 

Videón, ahogy J. D. Vance amerikai alelnököt kimenekítik a bálteremből:

@msnow President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner. #news ♬ original sound - MS NOW

Fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen

Az elnök nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón számolt be a történtekről és közölte, a gyanúsítottról egyelőre annyit tudni, hogy Kaliforniából származik. Donald Trump elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg. 

