Megható fotó: így néz ki a 89 éves Jack Nicholson

Jack Nicholson lánya, Lorraine ritka új fotót osztott meg a színészről 89. születésnapján – írja a People.

Jack Nicholson Fotó: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A színész születésnapján, április 22-én, a lánya, Lorraine Nicholson apja tiszteletére egy fotót tett közzé Instagram-sztorijában. A világsztár családja körében ünnepelte 89. születésnapját.

A színésznek hat gyermeke van, Lorraine Rebecca Broussard színésznővel közös gyermekük.

A képen az ünnepelt boldogan tapsol, miközben családja felköszönti 89. születésnapja alkalmából.

Una foto reciente de Jack Nicholson celebrando su 89 cumpleaños. pic.twitter.com/UUgAUTE1jj — Alberto Borrella (@albeertobrr) April 23, 2026

Visszatérhet a filmvászonra Jack Nicholson?

Bár a színész 2010 óta nem szerepelt új filmben, neve továbbra is megkerülhetetlen Hollywoodban. A legfrissebb hírek szerint Jack Nicholson még mindig kap és olvas forgatókönyveket, ami életben tartja a reményt.