Megható fotó: így néz ki a 89 éves Jack Nicholson

Megható fotót osztott meg lánya a világsztárról. Jack Nicholson április 22-én ünnepelte 89. születésnapját családja körében.
Jack Nicholson lánya, Lorraine ritka új fotót osztott meg a színészről 89. születésnapján – írja a People.
A színész születésnapján, április 22-én, a lánya, Lorraine Nicholson apja tiszteletére egy fotót tett közzé Instagram-sztorijában. A világsztár családja körében ünnepelte 89. születésnapját.
A színésznek hat gyermeke van, Lorraine Rebecca Broussard színésznővel közös gyermekük.
A képen az ünnepelt boldogan tapsol, miközben családja felköszönti 89. születésnapja alkalmából.
Visszatérhet a filmvászonra Jack Nicholson?
Bár a színész 2010 óta nem szerepelt új filmben, neve továbbra is megkerülhetetlen Hollywoodban. A legfrissebb hírek szerint Jack Nicholson még mindig kap és olvas forgatókönyveket, ami életben tartja a reményt.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!