89. születésnapja alkalmából visszatérhet a filmvászonra Jack Nicholson?

Bár a színész 2010 óta nem szerepelt új filmben, neve továbbra is megkerülhetetlen Hollywoodban. A legfrissebb hírek szerint Jack Nicholson még mindig kap és olvas forgatókönyveket, ami életben tartja a reményt – számolt be róla a PremierTimer.

Jack Nicholson április 22-én ünnepli 89. születésnapját.

Jack Nicholson legendás karrierje és felejthetetlen szerepei

Nicholson pályafutása során 12 Oscar-jelölést gyűjtött be, ami máig rekord a férfi színészek között. Ezek közül háromszor el is nyerte az aranyszobrot, bizonyítva kivételes tehetségét.

A Száll a kakukk fészkére című filmben nyújtott alakítása örökre beírta nevét a filmtörténelembe.

Hasonlóan ikonikus szerepet játszott a Lesz ez még ígyse! című alkotásban is. A horror műfajában is maradandót alkotott a Ragyogás főszereplőjeként. Jack Torrance karaktere az egyik legismertebb filmes figura lett az idők során.

Emellett Jokerként is hatalmas sikert aratott a Batman filmben.

Karakterei mindig erőt, intenzitást és különleges mélységet sugároztak.

Jocerként is nagyot alakított a Batmanben.

A hollywoodi csillag hétköznapjai

Az utóbbi években Nicholson ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. Los Angelesben él, ahol csendesebb, visszafogott életet él családja körében.

Gyermekei időnként megosztanak róla pillanatképeket, amelyek alapján jó egészségnek örvend.

Mindennapjait olvasással, festéssel és könnyed mozgással tölti.

Bár konkrét filmes projektet nem jelentettek be, a visszatérés lehetőségét nem zárták ki teljesen. Jack Nicholson hatása azonban már most is örök, és neve generációkon át fennmarad a filmtörténelemben.

A színész megfilmesített élete

Jack Nicholson élete nemcsak a filmvásznon volt drámai, hanem a valóságban is tele volt meglepő fordulatokkal. A színész csak felnőttként tudta meg, hogy akit nővérének hitt, valójában az édesanyja volt – ez a sokkoló felismerés később saját történetének megfilmesítésére is inspirálta.

5 szerep, amit visszautasított a pályája során

Jack Nicholson pályája során több legendás film főszerepét is visszautasította. A döntéseit sokszor személyes okok, ízlésbeli különbségek vagy egyszerű szakmai megérzések vezérelték, pedig ezek a szerepek végül más színészeket tettek világhírűvé.