Előkerült a „felhőszellem”: él a legendás vadmacska

Ritka, szinte mitikusnak tartott jaguárról készült felvétel Honduras Sierra del Merendón hegységében, ahol tíz év után először sikerült megerősíteni a jelenlétét. A „felhőjaguárként” emlegetett állat felbukkanását a természetvédők fontos mérföldkőnek tartják egy olyan térségben, ahol az élőhelyek évtizedek óta zsugorodnak – írja a New York Post.

Ritka jaguárfaj tért vissza a hegyekbe

A Panthera természetvédelmi szervezet kameracsapdája február 6-án rögzítette a fiatal, magányos hím jaguárt. Ez az első hiteles felvétel a térségben egy évtizede, ami a kutatók szerint a faj újbóli megjelenését jelzi a hegységben. A szakértők szerint a jelenség a természetvédelmi munka eredménye is lehet. Honduras 2001 és 2024 között erdőborításának közel 20 százalékát veszítette el – mintegy 3,7 millió hektárt –, főként mezőgazdasági terjeszkedés és legeltetés miatt.

A jaguár eközben történelmi elterjedési területének csaknem felét elveszítette az amerikai kontinensen.

A Panthera szerint az orvvadászat visszaszorult, így a nagymacskák lassan visszatérhetnek. A védett felhőerdőben megerősítették a járőrözést, kamerahálózatot és akusztikus monitorozást is kiépítettek, valamint zsákmányállatokat – például szarvasokat és pekarikat – telepítettek vissza. A térségben 2021-ben közel húsz év után először észleltek pumát, azóta ocelot, jaguarundi és margay is megjelent.

A mostani felvétellel együtt így már mind az öt hondurasi vadmacskafaj jelenléte igazolt a Merendón-hegységben.

A hatóságok 8000 katonát is bevontak a „Nulla Erdőirtás 2029” programba, amely az illegális fakitermelés visszaszorítását és az erdők helyreállítását célozza. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a jaguár fennmaradásához kulcsfontosságú az élőhelyek összekapcsoltsága, mivel az állatok nagy távolságokat tesznek meg párkeresés közben.