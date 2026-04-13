Megszólalt egy fekete lyuk – hátborzongató felvételek

Így született meg a világ egyik leghíresebb titkos ügynöke – James Bond

Hetvenhárom éve jelent meg Ian Fleming első Bond-regénye, a Casino Royale. Ekkor indult el James Bond legendás története és a 007-es ügynök figurája később a popkultúra egyik legismertebb alakjává vált. A karakterből sikeres regénysorozat és világhírű filmszéria is született.
James Bond karaktere Ian Fleming első regényével, a Casino Royale-lal indult el 1953-ban. Azóta a titkos ügynökből a modern popkultúra egyik legismertebb figurája lett.

Ian Fleming, James Bond karakterének megalkotója Forrás: By Erich Hartmann - Cropped from https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-otec-jamese-bonda-mel-pod-palcem-invazi-do-spanelska-40302300, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=187282880

Ian Fleming első James Bond-regénye: A Casino Royale

1953. április 13-án jelent meg az Egyesült Királyságban Ian Fleming első James Bond-regénye, a Casino Royale, így 2026. április 13-án ennek a 73. évfordulójára emlékezhetünk. A könyv nemcsak egy új kémsorozat nyitánya volt, hanem egy olyan popkulturális jelenség kezdete is, amely később az egész világot meghódította.

Ian Fleming 1908-ban született Londonban, jómódú családban. Dolgozott újságíróként, bankárként, a második világháború alatt pedig a brit haditengerészeti hírszerzésnél szolgált, ezek az élmények pedig erősen beépültek a Bond-könyvek világába. Fleming 1952-ben írta meg a Casino Royale-t, amely 1953-ban jelent meg, és ezzel megszületett James Bond, a brit titkosszolgálat 007-es ügynöke – olvasható az angol nyelvű Wikipedia oldalán.

Daniel Craig egy James Bond film bemutatóján Fotó: TOLGA AKMEN / AFP

A regényben Bondot főnöke, M, a brit titkosszolgálat vezetője küldi a franciaországi Royale-les-Eaux kaszinójába, hogy baccaratban tegye tönkre Le Chiffre-t, a szovjet kötődésű ellenfelet. A történetben feltűnik Vesper Lynd, Felix Leiter és René Mathis is, vagyis már az első kötetben megjelennek a későbbi Bond-világ klasszikus elemei: a luxuskaszinó, a végzetes nő, a nemzetközi kémjátszma és a halálos fenyegetettség.

Ian Fleming életéről szóló Britannica szócikket is felhasználtuk.

James Bond filmek és színészek, akik eljátszották a brit titkosügynököt

James Bondból később világmárka lett, a filmsorozatokban pedig a figurát többek között Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan és Daniel Craig is eljátszotta. Fleming 1964-ben meghalt, de addigra már olyan hőst teremtett, aki örökre beírta magát a 20. századi popkultúra történetébe.

Pierce Brosnan kiakadt a női James Bond miatt

Lehet, hogy James Bondból Jane Bond lesz? Előfordulhat, hogy a brit szuperhős új kalandjairól szóló filmben nő játssza majd a 007-es ügynököt? Mindenesetre a korábban a Bondot alakító Pierce Brosnan csatlakozott az Oscar-díjas színésznő, Helen Mirren azon felhívásához, hogy az új 007-es ügynök továbbra is férfi legyen. A szerep azért került „veszélybe”, mert az Amazon 770 millió fontért felvásárolta az ikonikus film forgalmazási jogait.

 

