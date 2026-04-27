Erős rengés rázta meg Hokkaidót – sokan a legrosszabbtól tartottak

A japán földrengés hétfő hajnalban rázta meg az ország északi részét, Hokkaido szigetén. A 6,2-es földrengés viszonylag mélyen, mintegy 81 kilométeres mélységben következett be, így bár erős volt, a felszínen kevésbé okozott pusztítást – írj az APNews.

Japánt földrengés rázta meg Hokkaidót – a hajnali rengés sokakat álmából ébresztett fel.

Japán földrengés után nem jött cunami — de mindenki figyel

A rengés epicentruma Sarabetsu településtől nyugatra helyezkedett el, és az első jelentések szerint sem anyagi kár, sem személyi sérülés nem történt. Ez részben annak is köszönhető, hogy a térség infrastruktúrája jól felkészült az ilyen jellegű természeti jelenségekre.

A szakemberek gyorsan reagáltak az eseményre, és a hatóságok megerősítették: cunamiriadó ezúttal nem volt indokolt. Ez megnyugtató hír, különösen annak fényében, hogy a Japán körüli tengeri rengések gyakran komoly hullámokat is kiválthatnak.

A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a mostani földrengés nem kapcsolódik közvetlenül a közelmúltban tapasztalt nagyobb szeizmikus aktivitáshoz.

Egy héttel ezelőtt még egy megaföldrengés veszélye miatt aggódtak

Nem véletlen, hogy sokan feszülten figyelik a történéseket: mindössze egy héttel korábban egy 7,7-es erősségű földrengés rázta meg a térséget a tenger alatt. Akkor a hatóságok úgynevezett japán megaföldrengés figyelmeztetés keretében hívták fel a lakosság figyelmét egy esetleges még nagyobb rengés kockázatára.

A mostani Hokkaido földrengés azonban a szakértők szerint ettől a zónától függetlenül történt, így nem növeli közvetlenül egy még pusztítóbb esemény esélyét.

