Japán

Megdöbbentő, mit művelnek a turisták a világhírű tavaknál

A helyiek szerint egyre nehezebb megállítani a káros szokást, amely évek óta tart. A jelenség miatt Japán ikonikus természeti kincse került veszélybe, a szakemberek pedig már a vízminőséget is féltik.
Japán egyik ikonikus természeti látványosságánál egyre nagyobb problémát okoz a turisták viselkedése. A Fudzsi-hegy lábánál található kristálytiszta tavakba dobált érmék miatt a helyiek már a víz minőségét és a környezet jövőjét is féltik. A jelenség nem ősi hagyomány, hanem a látogatókhoz köthető szokás, és a turizmus hatása a környezetre egyre aggasztóbb – írja az Independent.

Egyre nagyobb problémát okoz a turisták viselkedése Japánban – Fotó: Unsplash

Japán betiltaná az érmék dobálását

A Fudzsi-hegy közelében fekvő Oshino Hakkai faluban található nyolc tó különleges, ásványi anyagokban gazdag forrásvízéről ismert. Ezeket a tavakat egy föld alatti vízrendszer táplálja, amely a hegy olvadó havából származik, és gyakran koi pontyok is élnek bennük. Az utóbbi években azonban egyre több turista dob érméket a vízbe, ami miatt a tómedrek szó szerint megteltek pénzérmékkel.

A problémát rendszeresen búvárok és önkéntesek próbálják kezelni, akik eddig mintegy 50 ezer érmét gyűjtöttek össze. 

A leginkább érintett Wakuike-tó különösen híres tisztaságáról, ahol akár négy méter mélyre is le lehet látni – ezt veszélyezteti a felhalmozódó szennyezés. A helyiek hangsúlyozzák: Japánban nem hagyomány az érmék vízbe dobása. A tavak ugyan vallási jelentőséggel bírnak, de eredetileg megtisztulási célokat szolgáltak, nem pedig szerencsehozó rituálékat. 

A hatóságok többnyelvű figyelmeztető táblákat helyeztek ki, és egy adománygyűjtő doboz kihelyezését is tervezik, hogy alternatívát kínáljanak a turistáknak.

Bár a vízminőség egyelőre nem mutat romlást, a szakemberek attól tartanak, hogy a korrodálódó érmék hosszú távon károsíthatják a környezetet. A látogatók számának növekedésével a probléma is egyre súlyosabbá válik, ezért a hatóságok felelős viselkedésre kérnek minden Japánba érkező turistát.

