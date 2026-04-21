Szörnyű tragédia a hadgyakorlaton: felrobbant egy harckocsi, hárman meghaltak

Három japán katona meghalt, egy megsebesült, amikor harckocsijuk felrobbant egy katonai gyakorlaton kedden - jelentette be Takaicsi Szanae miniszterelnök.

Hadgyakorlaton robbant fel egy japán harckocsi, három katona meghalt (A kép illusztráció) Fotó: Bojan Milic/pexels

A robbanást egy lőszer okozta a harckocsi belsejében, amely gyakorlaton vett részt a Japán Önvédelmi Erők gyakorlóterén, Óita prefektúrában, a szigetcsoport délnyugati részén. Takaicsi részvétét nyilvánította.

2024. április 20-án két japán katonai helikopter ütközött össze, akkor nyolcan haltak meg. Tavaly májusban egy gyakorlat során két katona vesztetett életét, amikor repülőgépük, röviddel a felszállást követően, lezuhant.

Magyar katonák indultak Marokkóba, hogy részt vegyenek az African Lion gyakorlaton

A Magyar Honvédség KC-390 szállító repülőgépével péntek reggel útnak indult a különleges műveleti erők kijelölt állománya Marokkóba, hogy részt vegyen az African Lion gyakorlaton – közölte a Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnöksége pénteken.

Az African Lion 2026 az Egyesült Államok Afrikai Parancsnoksága (USAFRICOM) legnagyobb éves közös gyakorlata, amely több mint 40 ország részvételével április 20. és május 8. között zajlik Ghánában, Marokkóban, Szenegálban és Tunéziában. Célja az Egyesült Államok, az afrikai országok és a globális szövetségesek kollektív biztonsági képességeinek megerősítése egy minden haderőtípust felölelő, többkomponensű és többnemzeti közös kiképzési esemény keretében.