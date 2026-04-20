Jeff Bezosnak sem fenékig tejfel az élet, most éppen nagyon ciki bukta van

Jeff Bezos űrvállalata vasárnap indította el a New Glenn rakétát a floridai Cape Canaveral űrközpontból. A repülés csak részben zajlott a tervek szerint, mert a műhold – amit fel akartak juttatni a világűrbe – végül elveszett.

Jezz Bezos űrvállalalata és a rakétaindítás

Komoly hibával zárult a Blue Origin New Glenn nehézrakétájának harmadik indítása: a BlueBird 7 műhold túl alacsony föld körüli pályára került, ezért nem tudja teljesíteni a küldetését, és elveszettnek tekintik. A Jeff Bezos nevéhez köthető űrvállalat rakétája vasárnap startolt a floridai Cape Canaveral űrközpontból, a repülés azonban csak részben zajlott a tervek szerint.

A kezdet biztató volt: a start sikerült, a rendszerek működtek, és az AST SpaceMobile szerint a műhold leválása is rendben megtörtént.

A BlueBird 7 aktiválta a rendszereit, de az elért pályamagasság nem bizonyult elegendőnek, A műhold így nem tudja teljesíteni a küldetését, ezért irányított módon megsemmisítik a légkörben. A hibát feltehetően a rakéta felső fokozata okozta. A veszteség pontos mértékét még nem közölték, de több millió dolláros kárról lehet szó.

Az AST SpaceMobile számára ez komoly visszaesés, mivel a BlueBird 7 a vállalat műholdas mobilhálózatának egyik fontos eleme lett volna. A cég olyan rendszert épít, amely különleges hardver nélkül is képes lenne okostelefonokat kiszolgálni.

A Blue Origin ugyanakkor részleges sikernek is tekintheti a küldetést, mert az első fokozat rendben landolt. Ez fontos bizonyíték a New Glenn újrafelhasználhatóságára, ugyanakkor a felső fokozat hibája megmutatta, hogy a rakéta még korai működési szakaszban jár – írja a Bild.

Jeff Bezos és az űrverseny

Jeff Bezos és Elon Musk nemcsak a vagyonukat tekintve, hanem a világűrben is versenyeznek egymással, a műholdas alapú internetszolgáltatásban.

Az Artemis II legénysége olyan pillanatokat élt át, amelyek az egész világ figyelmét a Hold felé fordították. A küldetés során korábban soha nem látott felvételek készültek a Hold túlsó oldaláról, a személyzet teljes napfogyatkozást is megfigyelhetett a holdi táj fölött, és új távolsági rekordot állított fel az emberiség számára.

A NASA számára ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy a holdprogram visszatérése nem egyszeri látványos akció, hanem egy hosszabb távú stratégia része.

A háttérben közben komoly verseny zajlik az amerikai űripari cégek között. Elon Musk SpaceX-e és Jeff Bezos Blue Originje egyaránt azon dolgozik, hogy saját fejlesztésű holdkompja készen álljon a NASA következő nagy küldetéseire.